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金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025

　　《匯海威言》上周五（13日）清晨，以色列突然對伊朗發動大規模導彈襲擊，伊朗隨即以導彈強力回擊，令雙方衝突迅速升級，市場避險情緒急劇升溫。當日金價一度暴漲近109美元，伊朗作為重要石油出口國捲入戰事，也推動油價飆升近11美元。然而，筆者認為本輪衝突難以演變為持久戰，金、油價格在短線急升後，或將面臨顯著回調壓力。除了地緣政治因素，本周市場亦聚焦備受矚目的美國穩定幣法案《Genius Act》將進行最終表決；同時，美國聯儲局將公布利率決議，日本、瑞士及英國三國央行亦將陸續議息，相關結果料對市場流動性與資金走向產生深遠影響。

 

　　上周五清晨以色列動用了約200架戰機，對伊朗境內超過100個軍事與核設施目標發動空襲，隨後伊朗向以色列發射了超過150枚彈道導彈與出動逾100架無人機，攻擊目標涵蓋多個以色列主要城市。目前雙方均未展現降溫跡象，國際社會高度關注局勢發展，並呼籲立即停火。儘管以色列與伊朗衝突升溫，但預計戰事難以長期持續，因此料金、油價短期內有回調，主要原因有二：

 

　　1. 以色列國內政治壓力升高：根據以色列民主研究所最新民調顯示，僅有約15%民眾希望總理內塔尼亞胡在戰後留任，其支持度持續下滑，反觀反對派國家團結黨領袖甘茨的聲望不斷上升。分析指出，內塔尼亞胡拒絕停止近3年的戰事，造成大量平民傷亡，是導致其民望急挫的主因，國內要求停火與政策轉向的呼聲日益高漲。

 

　　2. 伊朗經濟承壓，難支持長期戰爭：伊朗長年遭受國際制裁，導致經濟發展停滯，民生壓力沉重。在缺乏穩定外援與能源出口受限的情況下，若戰事延長，伊朗恐難以持續動員與維持軍事作戰，內部經濟與社會穩定性亦將進一步惡化。

 

　　在預期衝突不至演變為持久戰的情況下，金價與油價短期內或將出現顯著回調。

 

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

上周五金價一度暴漲近109美元 (Envato)

 

本周金價與國際油價走勢分析

 

　　黃金市場方面，以色列與伊朗戰事持續升溫，截至完稿前（16日凌晨），雙方仍進行零星導彈與無人機攻擊，地緣風險推升避險情緒。從技術面分析，金價已突破關鍵的敏感三角形，預示短期內有機會進一步上升，本周料金價有「先升後回調」的走勢。

 

　　現貨金於上周五收報每盎司3432美元，預計本周將挑戰歷史高位3500美元。若出現回調，下方兩個重要支撐位分別為3293美元（6月9日低位）與3245美元（5月29日低位）。

 

　　儘管金價短期內存在技術回吐壓力，但美國高負債與赤字持續擴大，將繼續支撐金價的中長期看漲趨勢。

 

　　原油市場方面，上周五伊朗遭以色列突襲，紐約期油一度飆升至每桶77.62美元，最終收報72.93美元，形成技術上的大陽燭。預計本周油價將於高位震盪，但再度突破77.62美元的機會較低，主要受限於全球經濟成長預期下調與原油需求放緩。

 

　　截至完稿，伊朗官方尚未表示有意封鎖其主要出口通道霍爾木茲海峽，顯示供應面暫時未見劇變。倘若以伊雙方釋出降溫訊號，油價或出現深度回調，甚至下探61.28美元或更低區間。

 

本周重點財經事件

 

　　周二（6月17日）

 

　　萬眾矚目的穩定幣法案《Genius Act》已於6月12日通過了國會的「終結辯論」程序，意味著法案已結束冗長辯論階段，預計最快將於香港時間本周二（17日）進行全院最終表決，時間約為凌晨至上午之間，具體時間視乎當日議程安排而定。

 

　　01:00：美國財政部拍賣20年期國債，前次中標利率為5.104%。
　　11:00：日本央行公布利率決議，市場預期將維持利率於0.5厘不變。
　　20:30：美國公布5月零售銷售數據，預測為-0.6%，前值為+0.1%。

 

　　周四（6月19日）

 

　　02:00：聯儲局公布利率決議，預期利率維持在4.5厘不變，並同步發布利率點陣圖與經濟預測。
　　02:30：聯儲局主席鮑威爾召開新聞發布會，市場將關注其對貨幣政策前景的措辭。
　　15:30：瑞士央行議息，預測將減息25基點至0，為2024年來首次進一步寬鬆。
　　19:30：英國央行公布利率決議，預期維持利率在4.25厘不變。

 

博威環球業務部及市場分析部主管　毛偉廉

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