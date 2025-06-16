  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

16/06/2025

 

　　上周五美股進一步憂慮中東戰事影響，三大指數齊挫超過1%，但從過去兩日來看中東戰局並未有升溫趨勢，港股先低開百點，其後表現反覆一度窄幅倒升，恒指半日報23864，跌28點或0.1%，主板成交近1309億元。恒生中國企業指數報8651，跌3點或不足0.1%。恒生科技指數報5247，升7點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

 

龔偉廷：中美協議憧憬猶在，油價難大升有利大市

 

　　中東局勢持續引起市場關注，上周伊朗針對以色列空襲進行反擊，華爾街憂慮局勢惡化，道指上周五跌超過700點。港股今早開市相對穩陣，低開100點後有支持，更一度輕微倒升，半日跌幅僅約數十點。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，雖然近期有傳中美在倫敦談判過後，實際上並未落實放寬對對方的限制，包括中方在稀土出口以及美方在晶片技術方面，但他並不認為這是不利消息，因實際上只是未反映預期，而且未落實即仍有憧憬，他反而認為此一憧憬將會繼續支撐大市。他又提到，近期有消息指歐洲資金因過去少有部署中國市場，近期有較大機會開始增加部署，亦會支撐港股市場表現。

 

　　地緣政治動盪不安下港股仍有頑強支持力，龔偉廷解釋指美股急跌主要憂慮局勢升級，包括核戰等預期，但周末期間未至於向這一方向發展，加上有傳美國總統特朗普已否決以色列暗殺伊朗最高領袖哈梅內伊的計劃，整體市場憂慮回穩，油價急升走勢亦回順，紐約期油今早高見75美元以上亦馬上回落，他認為除非局勢升級，否則油價亦難以再大升，現時持有相關投資宜部署先行獲利。他提到，油價急升會拖累全球股市表現，而特朗普亦主張以談判解決爭端，認為目前尚有約半個月便是美國國慶，預料此前白宮不會希望出現負面消息，甚至有可能催化正面消息來為國慶「沖喜」。

 

料美國難擺脫依賴中國藥企

 

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

 

　　近一個月以來醫藥板塊強勢，多隻醫藥股都呈現跑贏大市走勢，但高位吸引獲利，連大股東都難敵高位套現誘惑。繼上周接連出現雲頂新耀(01952)大股東減持以及君實生物(01877)配股後，今早龍頭藥明生物(02269)都宣布控股股東折讓5%減持套現22億元，拖累板塊整體回吐。龔偉廷不否認醫藥板塊可能繼續出現抽水潮，在美國四大藥廠之一的輝瑞重金與三生製藥(01530)合作後，提高市場對中國藥企出海憧憬，帶動近期間醫藥股走勢，難免吸引股東套現。

 

　　不過龔偉廷會繼續看好醫藥板塊，中國藥企包括CXO企業在內，服務費平絕全球，美國難以擺脫依賴中國企業作為藥物研發的一環，故仍會支撐醫藥股走勢。但他承認抽水潮會拖累板塊表現，但有意者不妨趁近期至美國下月初國慶前，開始趁低部署醫藥股或相關ETF，憧憬美國在相關時候將落實與更多國家和地區達成貿易協議，支撐板塊表現。

 

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

藥明生物股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

君實生物股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

雲頂新耀股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

其他藥股相關新聞：
藥明生物 | 遭大股東配股減持急挫逾半成，獲大摩唱好仍可吼？
《異動股》博安瀉５％金斯瑞跌２％，再有重磅創新藥股高位套現
《異動股》石藥與阿斯利康訂立戰略研發協議，受同業拖累仍跌３％
《中國監管》市監總局：持續加大醫藥領域反壟斷執法力度

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00846

明發集團

0.095

異動股

01928

金沙中國有限公司

15.080

異動股

02390

知乎－Ｗ

10.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00846 明發集團
  • 0.095
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.840
  • 02390 知乎－Ｗ
  • 10.400
  • 00762 中國聯通
  • 9.730
  • 03328 交通銀行
  • 7.420
股份推介
  • 01138 中遠海能
  • 6.860
  • 目標︰$9.00
  • 01896 貓眼娛樂
  • 8.000
  • 目標︰$9.50
  • 02588 中銀航空租賃
  • 66.250
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 4.990
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.100
  • 目標︰$181.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 113.200
  • 00700 騰訊控股
  • 510.500
  • 00001 長和
  • 48.200
  • 00388 香港交易所
  • 419.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 13.820
  • 目標︰--
  • 02561 維昇藥業－Ｂ
  • 53.750
  • 目標︰$55.00
  • 02153 達豐設備
  • 0.990
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

16/06/2025 14:51  《異動股》金山軟件升逾11%，新遊《解限機》下月初全球公測

16/06/2025 11:24  《港元利率》港匯曾觸7.85創逾兩年新低，一個月拆息見3年低

16/06/2025 16:07  《新股上市》消息:海天味業公售逾39萬人認購；超額逾930倍

16/06/2025 15:35  【新股攻略】四新股搶灘海天三花「孖盡」認購？海天首日料升兩成

16/06/2025 10:43  【新世界】外電：新世界逾500萬美元債票息今到期，無延期選項

16/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒８９億元，買美團沽阿里

16/06/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗升三大電訊目標，野村德銀齊升石藥目標逾兩成

16/06/2025 11:43  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

歌禮飆近14%創近七年高，禮來減肥藥試驗減重超一成新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

內房 | FOCUS | 現房銷售佔比續升，新開工指標閃紅燈新文章
人氣文章

新聞>香港政情

陳國基：市民北上消費是「用腳投票」，認同國家發展新文章
品味生活
生活
人氣文章

財識兼收．止凡

全球金融遊戲
人氣文章

Foodie What’s On

麥當勞優惠｜$10九件麥樂雞、$25板燒雞腿飽及限時雙倍積分優惠
人氣文章

足球俱樂部．主教練

天才球員必然成功？態度才是成功關鍵！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

富國島五星酒店法式地中海料理：27顆米芝蓮星級主廚主理！香烤牛里脊、普羅旺斯地道燉菜，踏上異國尋味之旅
人氣文章

Art & Living

香港藝術館「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」展覽：飽覽跨越世紀的藝術瑰寶！
人氣文章

港女講男．妮洛

眼淚不能解決問題！重覆偷食的男人，為何捨不得離開他？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
62歲羅嘉良屢傳患末期癌病，罕見公開亮相回應癌症中心傳聞
人氣文章
梨狀肌肌群伸展：緩解久坐翹腳肌肉繃緊與疼痛、舒緩痛症新文章
人氣文章
凍齡秘訣 │ 40歲Cookies餅碎凍齡外貌曝光，赴英國讀碩士、曾任德勤高級審計員
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2025 16:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2025 16:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2025
歌禮飆近14%創近七年高，禮來減肥藥試驗減重超一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

金油 | 毛偉廉：金油價格因戰急升，回調風險浮現

16/06/2025 11:19

貨幣攻略

以色列攻擊伊朗的戰法與戰略

16/06/2025 08:32

大國博弈

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處