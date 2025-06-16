港股 | 午市前瞻 | 藥企高位觸發抽水潮 專家續吹奏呼籲低位吸納

上周五美股進一步憂慮中東戰事影響，三大指數齊挫超過1%，但從過去兩日來看中東戰局並未有升溫趨勢，港股先低開百點，其後表現反覆一度窄幅倒升，恒指半日報23864，跌28點或0.1%，主板成交近1309億元。恒生中國企業指數報8651，跌3點或不足0.1%。恒生科技指數報5247，升7點或0.1%。

龔偉廷：中美協議憧憬猶在，油價難大升有利大市

中東局勢持續引起市場關注，上周伊朗針對以色列空襲進行反擊，華爾街憂慮局勢惡化，道指上周五跌超過700點。港股今早開市相對穩陣，低開100點後有支持，更一度輕微倒升，半日跌幅僅約數十點。華夏基金（香港）投資總監龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，雖然近期有傳中美在倫敦談判過後，實際上並未落實放寬對對方的限制，包括中方在稀土出口以及美方在晶片技術方面，但他並不認為這是不利消息，因實際上只是未反映預期，而且未落實即仍有憧憬，他反而認為此一憧憬將會繼續支撐大市。他又提到，近期有消息指歐洲資金因過去少有部署中國市場，近期有較大機會開始增加部署，亦會支撐港股市場表現。

地緣政治動盪不安下港股仍有頑強支持力，龔偉廷解釋指美股急跌主要憂慮局勢升級，包括核戰等預期，但周末期間未至於向這一方向發展，加上有傳美國總統特朗普已否決以色列暗殺伊朗最高領袖哈梅內伊的計劃，整體市場憂慮回穩，油價急升走勢亦回順，紐約期油今早高見75美元以上亦馬上回落，他認為除非局勢升級，否則油價亦難以再大升，現時持有相關投資宜部署先行獲利。他提到，油價急升會拖累全球股市表現，而特朗普亦主張以談判解決爭端，認為目前尚有約半個月便是美國國慶，預料此前白宮不會希望出現負面消息，甚至有可能催化正面消息來為國慶「沖喜」。

料美國難擺脫依賴中國藥企

近一個月以來醫藥板塊強勢，多隻醫藥股都呈現跑贏大市走勢，但高位吸引獲利，連大股東都難敵高位套現誘惑。繼上周接連出現雲頂新耀(01952)大股東減持以及君實生物(01877)配股後，今早龍頭藥明生物(02269)都宣布控股股東折讓5%減持套現22億元，拖累板塊整體回吐。龔偉廷不否認醫藥板塊可能繼續出現抽水潮，在美國四大藥廠之一的輝瑞重金與三生製藥(01530)合作後，提高市場對中國藥企出海憧憬，帶動近期間醫藥股走勢，難免吸引股東套現。

不過龔偉廷會繼續看好醫藥板塊，中國藥企包括CXO企業在內，服務費平絕全球，美國難以擺脫依賴中國企業作為藥物研發的一環，故仍會支撐醫藥股走勢。但他承認抽水潮會拖累板塊表現，但有意者不妨趁近期至美國下月初國慶前，開始趁低部署醫藥股或相關ETF，憧憬美國在相關時候將落實與更多國家和地區達成貿易協議，支撐板塊表現。

藥明生物股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

君實生物股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

雲頂新耀股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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