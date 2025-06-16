藥明生物 | 遭大股東配股減持急挫逾半成，獲大摩唱好仍可吼？

繼君實生物(01877)及雲頂新耀(01952)兩隻生物科技股近日齊配股後，藥明生物(02269)最大股東WuXi Biologics Holdings Limited也向獨立第三方折讓5%配售8294萬股現有股份，佔股約2%，套現約22億元。藥明生物今早(16日)受消息拖累，股價急挫逾半成，為表現最差藍籌。不過，公司近日才宣布成都微生物商業化生產基地建設正式啟動，獲大摩唱好，指其產能正加速擴張， 予目標價35元，或可趁其股價調整吸納。

（藥明生物網頁截圖）

大股東折讓半成售2%股份 套現約22億元



藥明生物公布，最大股東WuXi Biologics Holdings Limited通知，已與摩根士丹利國際股份有限公司簽訂大宗交易協議，向獨立第三方，按每股26.6元價格，較公司上周五(13日)收市價28元折讓5%，配售公司8294萬股現有股份，佔公司已發行股本約2.04%，套現約22.06億元。配售完成後，Biologics Holdings在公司的持股比例將由14.36%降至12.32%，惟仍為主要股東。



根據協議，Biologics Holdings承諾，自交易日起計90日內，不會再出售或處置其持有的其他藥明生物股份，亦不會進行任何會導致股份經濟權益轉移的相關交易。藥明生物董事長兼非執行董事李革控制Biologics Holdings持股佔已發行股本約19.66%，並擁有該公司股東大會55.03%的表決權。

藥明生物：成都微生物商業化生產基地建設正式啟動

另外，藥明生物於上周宣布，其位於成都溫江區的全新微生物商業化生產基地建設項目正式啟動。據介紹，基地規劃面積達95000平方米，將專注於原液(DS)生產和製劑(DP)生產，覆蓋多肽、抗體片段、質粒DNA、酶、細胞因數、病毒樣顆粒(VLP)等產品的商業化生產。該基地預計於2026年底實現GMP投產，屆時將配備15000升的發酵罐，原液年產能可達80至110批次，未來最大發酵規模可拓展至60000升。

值得一提的是，該基地還將落地國內首個雙腔凍乾製劑生產線，並配備西林瓶生產線，製劑年產能將超1000萬支，將大幅提升藥明生物在全球生物醫藥商業化生產領域的競爭力，更好地滿足市場對創新生物藥的迫切需求。

大摩︰藥明產能正加速擴張 予目標價35元

大摩發表研報指，藥明生物宣布在成都擴建微生物CDMO產能，新設施將用於商業化生產。新設施將配備15000升發酵罐用於藥物原料生產(相當於每年80至110批次)，並有潛力擴大至6萬升。此外，還將設有藥物製劑生產線，包括中國首條雙室凍乾生產線，年產能達1000萬瓶。這是藥明生物一個相對較新但快速增長的領域。此舉是繼2025年3月推出其專有高產量微生物表達平台之後的進一步發展。使用該新設施的新客戶包括中國的威勝製藥和美國的Virogen生物科技。

大摩指，藥明生物的產能正在加速擴張，預計從2024年超過30萬升增長至2026年的58萬升，年複合增長率約40%。這些擴張分布在中國、新加坡和美國，並考慮到美國貿易政策演變下的供應鏈韌性。預計公司2025年的資本支出將從2024年的39億元人民幣，大幅增加至60億元人民幣。如果成都基地的產能在2026年達到6萬升，將佔藥明生物全球藥物原料產能約10%，維持「增持」評級，目標價35元。

溫傑：股價升得急大股東減持正常 不需看得太淡

（溫傑）

香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，藥明生物之前已多次配股減持，今次配股消息沒甚麼特別。不過，藥明本輪雖然未必是升得最多的股份，但若看遠一些，公司去年曾受美國《生物安全法案》消息困擾，憂慮被禁止於美國銷售，當時股價很低殘，今年初時也只有17、18元，上周卻已高見29.3元，累計已升了五六成。要知道一般公司上市主要是為了融資，股價升至高位都不配股就對不起自己，尤其很多B仔股無盈利，很可能是負現金流，卻要花很多錢去研發藥物，本身性質就是「等錢使」，若股價最近升了五六成，代表有人搶貨。當然因藥明是CMO公司，其實不等錢使，但股價升了那麼多，大股東一定趁勢減持也正路。

溫傑續指，雖然仍然看好生物科技股，但短線因升了那麼多，配股集資的消息一定會較多。不過，藥明未必需要看得太淡。他又說，今次藥明也可能不是大股東主動減持，而是有人要求其配股，事實上這樣做對雙方都有好處，大股東可趁機減持，股價也不會被搶高，將來待股價回升後，大家都開心。

藥明生物半日跌6.43%收報26.2元，成交36.09億元，同系藥明康德(02359)亦跌1.19%報78.75元，藥明合聯(02268)跌3.91%報43.05元。其他創新藥股同樣捱沽，中生製藥(01177)跌3.83%報5.28元，石藥集團(01093)跌2.83%報8.59元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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