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新股上市 | 穎通控股明起招股，入場費約3414.09元

17/06/2025

　　香水代理商集團穎通控股(06883)星期三（18日）起招股，全球發售3.334億股（授予包銷商超額配股權15%），國際及香港分別佔約九成及約一成，由6月18日起至23日中午公開招股，每股招股價2.8至3.38元，一手1000股「入場費」約3414.09元。該股預計6月26日掛牌，上市聯席保薦人中信証券、法巴。

 

新股上市 | 穎通控股明起招股，入場費約3414.09元

左起：穎通控股執行董事劉頴賢；創辦人、執行董事兼董事會主席劉鉅榮；執行董事兼首席執行官林荊；執行董事兼首席財務官朱維馴（許英略攝）

 

　　假設該股每股發售價為3.09元（即招股價中位數），若超額配股權未獲行使集資淨額約9.504億元，當中約15%用於進一步發展集團的自有品牌及收購或投資外部品牌；約55%用於發展及擴大集團的直銷渠道；約10%用於提升集團的知名度及聲譽；約10%用於加速數字化轉型；約10%用於營運資金及一般企業用途，以支持集團的業務營運及增長。

 

新股上市 | 穎通控股明起招股，入場費約3414.09元

（許英略攝）

 

穎通料開設百間拾氛氣盒門店，拓直營零售提升毛利率

 

　　集團表示，直至2028財年，預期在中國內地一線、新一線、二線城市開設100間新的「拾氛氣盒」門店，以及開設其他新自營線下門店或專櫃100間。

 

　　穎通控股執行董事兼首席財務官朱維馴在記者會上指出，「拾氛氣盒」屬於直營零售，毛利率會較傳統B2B業務為高，因此公司冀通過拓展直營零售以提升毛利率及淨利潤率。

 

 

新股上市 | 穎通控股明起招股，入場費約3414.09元

（許英略攝）

 

　　不過，公司指仍有設立線下門店需要，因此會以「拾氛氣盒」提升直營零售毛利率，以避免或中和線下零售虧損問題。

 

　　近年經濟不景氣亦為投資者關注點之一，穎通控股首席執行官林荊表示，香水賽道的需求反而錄得增長，顯示消費者主要集中於年輕一代，其購買力並沒有受大環境影響，過去兩三年穎通控股更錄得銷售利潤雙增長。

 

新股上市 | 穎通控股明起招股，入場費約3414.09元

（許英略攝）

 

撰文：經濟通採訪組

 

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