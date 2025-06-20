周六福(6168)終圓上市夢，撞名港資老品牌吸加盟成財富密碼

周六福(06168)終於在港股鳴鑼招股，結束了四闖IPO折戟的尷尬歷史，然而周六福自成立至今就離不開尷尬二字，爭議一波未平一波又起，甚至連「周六福」這個名稱就都被指「模仿」周大福(01929)和六福(00590)。時過境遷，如今三家公司將同時出現在港股市場之上，若周六福掛牌後股價走勢就如老鋪黃金(06181)般凌厲，則甚至會出現「李鬼戰勝李逵」的戲劇效果。

（官方圖片）

周六福珠寶本月18日起至23日招股，計劃發行4680.8萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價為每股24元，集資11.2億元，每手100股，一手入場費2424.2元。預期將於6月26日掛牌，中金公司、中信建投國際為聯席保薦人。

周六福孖展認購反應不俗，截至昨日（19日）下午5時多，獲孖展認購59.65億元，較初始公開發售集資額1.12億元，超購52倍。

周六福並不姓周

中國珠寶行業的「周姓品牌」向來有著黃金般的光環。周大福、周生生(00116)、周大生(深:002867)，這些耳熟能詳的名字背後，創始人都實至名歸地姓「周」。然而，「周六福」卻是個例外。這個聽起來似乎與周大福和六福珠寶有關係的品牌，其創始人其實姓「李」，李氏創辦的珠寶品牌卻「姓周」，而「六」字又與「大」字有幾分相似，難免外界質疑周六福成立之初就是在故意模仿香港老牌金飾品牌。

根據資料，周六福的創始人是來自廣東潮汕的李氏兄弟--李偉蓬和李偉柱。2004年，李偉蓬與夥伴陳創金創辦了「周天福珠寶」，一年後，李偉柱買下陳創金的股份，正式掌控公司，並在2012年更名為「周六福珠寶」。有趣的是，這個品牌早年曾自稱是「香港知名品牌」，甚至宣稱成立于18世紀初。但實際上，周六福的第一家香港門店直到2016年才開業，當時周六福請來知名影星劉嘉玲來剪綵，劉嘉玲接受記者訪問時亦坦言，自己一開始也以為接洽方是周大福或者六福。

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賣金器最重要是信譽，所以當市場上出現了一個名字如此相似的品牌，周大福和六福第一反應自然是提訟。2015年，六福珠寶起訴周六福商標侵權，法院認定其構成不正當競爭，而到2021年，周大福與六福集團更是聯手將周六福告上法庭，最終判決周六福賠償500萬元人民幣。

面對抄襲指控，周六福態度非常坦然，甚至自己在招股書中聲明，公司「無法向投資者保證公司及加盟商的運營或業務不會以其他方式侵犯第三方持有的商標、專利等知識產權」，並強調任何有關周六福品牌或產品的負面宣傳都可能對其銷售和聲譽造成重大不利影響，提醒投資者要留意。

深陷知識產權糾紛泥潭

不僅如此，周六福得罪的不只是本港金舖頭，甚至連國際名牌都曾經對公司寄過律師信。Chanel（香奈兒）曾就其加盟商使用與Chanel相似的商標設計提起訴訟，涉及13家周六福加盟商；Cartier（卡地亞）也因類似問題將周六福送上法庭，當中涉及周六福6家加盟商。

甚至連代言明星都「中招」。2022年，香港知名女星蔡少芬起訴周六福，稱其在廣告合同到期後，仍然擅自使用她的肖像與簽名，要求賠償超期使用費900萬元人民幣，案件至今未完全解決。

據內媒報道，截至今年3月，周六福身上有34條司法訴訟案件，其中21條為知識產權糾紛，且周六福均為被告方。

賣商標撐起半壁江山

金舖自然是賣金，但周六福的主要盈利來源並非賣金，而是賣「自己」。雖然周六福這個品牌名稱充滿爭議，但其盈利的大頭卻偏偏就是通過收取加盟服務費、產品入網費、供應鏈管理費以及裝修管理費等服務費來實現盈利，產品銷售則並非盈利大頭，如此經營模式，相當於是黃金珠寶界的蜜雪集團(02097)。由於加盟商才是周六福的金礦，改一個「聽起來很可靠」的品牌名，不斷暗示自己的「港資」身份（然而並不是），這可能就是公司選擇撞名周大福、六福的原因。

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公司財報顯示，2022至2024財年，服務費貢獻的毛利分別高達7.68億人民幣、7.98億人民幣和8.24億元人民幣人民幣，佔總毛利的比例驚人地達到64%、58%和56%。換而言之，支撐著周六福半壁江山的利潤純粹是來自「賣商標」。

值得一提的是，周六福容許加盟商直接向授權供應商採購，就連其自營店鋪和電商渠道的絕大多數產品都是高度依賴外協加工，總部難以把關管控產品品質，金飾行業對黃金純度有極高要求，這對周六福而言無疑是致命傷。據內媒報道，本月在內地某線上投訴平台上，搜索「周六福」，顯示投訴量高達4148條，問題包括「故意隱瞞克重」、「拒退一口價黃金」等。

信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，周六福基本面一般，雖然都是內地黃金珠寶零售商，但投資者不能將其和老鋪黃金做對比，整體業務風格亦不同。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪進一步指出，老鋪黃金上市後股價表現亮眼得益於炒作古法黃金概念，但周六福更偏向周大福、六福等傳統金飾品牌，未必能複製老鋪黃金的成功。

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就其基本面而言，黃偉豪亦認為一般。他提到，從其業務來看，周六福一共有四千多間門店，不到100間是自營店，其餘全是加盟店。但其財報顯示，加盟店和自營店的利潤率差距不斷拉大，加盟店的利潤率從早年的超過五成到現在只剩下三成左右，嚴重影響盈利前景。而且，周六福還涉及較多訴訟。黃偉豪直言，如果投資者想部署零售金股，不如考慮周大福。

儘管周六福認購反應熱烈，但由於經營模式與盈利來源，均與香港傳統金飾店有明顯不同。市場對其基本面亦持審慎看法，加上訴訟的陰霾揮之不去；上市後股價或有上升空間，但要像老鋪黃金般強勢相信有一定難度。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

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