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一周部署 | 中東政局牽動全球政經，本周新股密集誰能獨領風騷？

22/06/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

以色列伊朗大戰一觸即發

 

　　以色列與伊朗衝突愈演愈烈，據報美國總統特朗普已批准了針對伊朗的攻擊計劃，但暫時未採取行動。與此同時，美軍開始向中東增兵。據報「福特號」航空母艦攻擊群下周將部署在以色列附近的地中海東部，另一艘航母尼米茲號亦正前往中東，聯同另一航母卡爾文森號一起行動。隨著以伊全面爆發戰爭的機會愈來愈高，多個國家包括中、美、日等國開始從兩地撤僑。若戰爭最終全面爆發，預料很大機會波及區內其他國家或組織，例如也門胡賽武裝，及親伊朗的伊拉克武裝「真主黨旅」，該組織早前曾警告美國，若干預以色列與伊朗衝突，將重啟對美軍的攻擊。

 

　　儘管不少分析指中東戰事對港股影響輕微，但波斯灣是全球最大的油氣輸出地，亦是歐、亞、非海空重要航線，倘若戰事全面爆發，除非美、以兩國有能力在短時間控制大局，並在短期間結束戰事。否則，將對國際油價、航運、以至全球經濟及金融市場帶來極大的衝擊。

 

美聯儲預料關稅戰帶動通脹，5月PCE或露端倪

 

　　美國聯儲局上周議息後宣布維持利率不變，為連續第4次按兵不動，符合市場預期。主席鮑威爾會後在記者會稱，加徵關稅對通脹的影響可能會更頑固，預計未來數個月將出現明顯通脹。他表示，關稅影響的規模、程度、持續時間都是高度不確定，無法判斷關稅相關的通脹衝擊是否只屬一次性。

 

　　適逢美國本周將公布5月核心PCE物價指數，該指數2月份意外反彈後，連跌兩個月。由於美國四月初宣布對進口商品加徵關稅，徵稅初期進口商及零售商仍有存貨可售，物價所受影響未必立竿見影，但預料5月份開始逐漸受高關稅影響，5月PCE能否延續之前兩個月的下調成疑。眾所周知，聯儲局偏向以PCE作為衡量通脹的準則，其走勢或對下半年的議息帶來啟示。因此，5月的PCE指數備受關注。

 

發改委穩就業穩經濟政策料本周公布

 

　　國家發展改革委於5月20日召開記者會上表示，大部分穩就業穩經濟政策措施將在6月底前落地，會同相關部門加速推出高品質發展的若干措施。雖然無人知道具體公布日期，但6月底剩下的日子除了下周一天之外，只有本周了。因此，在本周公布的概率相對較高。

 

　　也許面對經濟增長的各種挑戰比以往高，加上內捲情況更嚴重，國家近年推政策的密度亦較以往大。而每次政策公布後，也多數能夠帶動股市向上。不過，隨著推政策常態化，該等政策對股市的刺激作用相信會慢慢淡化。一則是提早通知，市場多少有了心理準備；二則公布內容也往往在意料之中，少了突發性的刺激作用。因此，不能期待月底的穩就業穩經濟政策能帶來多大的提振。即使公布後能帶動股市上升，但這種升勢難以持久。

 

新股密集上市，三花、曹操、周六福排隊敲鑼

 

　　本周將有多隻新股排隊掛牌，周一有：三花智控(02050)、藥捷安康(02617)、佰澤醫療(02609)；周三有：曹操出行(02643)、香江電器(02619)；周四有穎通控股(06883)、周六福(06168)、聖貝拉(02508)等，新股市場熱鬧非常。可是，上周掛牌的海天味業(03288)，股價表現差強人意，或令大家對本周新股不敢期望過高。

 

　　海天上周四（19日）首掛，該股香港公開發售獲超額認購逾900倍，近38萬人申請，一手中籤率只得5%，認購8000股或80手方才穩派一手，最終每股H股定價36.3元，是招股價上限，與18日A股收市價40.23人幣相比，有大約兩成溢價，上市前的暗盤亦一度抽高15%。正當小散戶熱切期待首掛大豐收時，卻想不到當天股價表現出人意表，收市僅比上市價升不足1%，盤中更曾跌破上市價。雖然海天首掛當天大市下挫，恒指收跌472點。但若將其表現歸因於大市不濟，似乎不合理。因為恒指翌日（20日）反彈時，海天股價反彈無力，反而繼續在上市價邊緣掙扎。最終逆市收跌2.1%，跌穿上市價，與恒指當天收升292點相映成趣。

 

　　海天的股價表現或令投資者對新股有所警惕。事實上，港交所在2023年推出FINI平台後，超額認購已經不是什麼新鮮事，因此，超額認購不表示一定能賺錢，H股較A股有折讓也不代表股價一定有得升。至於本周眾多新股中，哪一隻能獨領風騷，成為一手獲利最豐的新股？由於招股尚未全部完成，暫時尚難判斷，且拭目以待！

 

一周部署 | 風雨飄搖迎超級央行周，中國公布經濟三駕馬車數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 中東政局牽動全球政經，本周新股密集誰能獨領風騷？

 

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