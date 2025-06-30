雙櫃台 | 鄧浩然：南向通能否成為雙櫃台模式的「東風」？

《然之有物》近日，港交所表示計劃在今年底前把人民幣櫃台納入南向通的投資範圍。部分市場人士憧憬此舉將為2023年6月開始實施的港幣－人民幣雙櫃台模式（雙櫃台模式）帶來刺激作用，畢竟雙櫃台模式自實施以來反應相對慢熱，人民幣櫃台的交投持續偏低，確實需要一些新刺激。究竟南向通能否激活雙櫃台模式？

在深入探討這個問題前，讓我先介紹一下雙櫃台模式。雙櫃台模式是指上市公司股票同時設有港幣和人民幣兩個交易櫃台，分別以港幣和人民幣進行報價、買賣及結算。雖然幣種不同，但港幣和人民幣股票均為同類別股票，在股東權益上無任何差異，且兩者之間可以互相轉換。

其實香港一直存在與雙櫃台模式類似的制度，但由於很少投資者採用人民幣投資香港股票，在股票交易集中在港幣櫃台的情況下，人民幣櫃台股票整體缺乏成交，導致兩個櫃台的股票存在較大價差。兩年前港交所推出雙櫃台模式時，特別加入了做市機制這一新元素，通過引入做市商，增強人民幣櫃台的流動性，同時做市商的套利交易亦有助降低兩個櫃台之間的價差，一舉解決阻礙雙櫃台模式發展的兩大問題。

若內地投資者能通過南向通直接以其境內持有的人民幣買賣香港股票，能推動港股交易活動。(AP)

雖然已經引入做市機制，但雙櫃台模式實施以來一直無法帶動港股的交投量，筆者認為癥結所在是目前雙櫃台模式只限於投資者以離岸人民幣投資港股，內地投資者直接以其持有的人民幣投資港股的通道仍未完全打通，自然大大降低了雙櫃台模式對內地投資者的吸引力，而這些內地投資者的參與正是能否刺激港股交投量的關鍵。

對於雙櫃台模式來說，南向通很可能正是其一直等待的「東風」。首先，從港股交投量的角度來看，南向通佔港股整體成交約20%，如果內地投資者能通過南向通直接以其境內持有的人民幣買賣香港股票，港股將對內地投資者更具吸引力，尤其是對於同時在內地和香港兩地上市的股票，H股的股價與A股相比普遍存在折讓，預料部分投資者將轉投H股，從而推動香港市場的交易活動。

但南向通更深層次的意義是可以推動人民幣國際化的進程，讓更多以人民幣計價的證券透過登陸香港資本市場，進入國際投資者的視野，預計將有更多人民幣資產納入這些投資者的資產配置中，對促進人民幣邁向國際化將帶來積極作用。

當然，目前人民幣櫃台納入南向通投資範圍一事尚未完全落實，仍需等待港交所的進一步消息。南向通是否能真正激活雙櫃台模式以及港股的交投量仍需要時間驗證，就讓我們拭目以待。

畢馬威會計師事務所合夥人 鄧浩然

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