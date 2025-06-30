大快活：暫無加價計劃，擬趁租金跌擴分店，計劃在港開6間分店

大快活(00052)執行董事兼行政總裁李碧琦表示，大快活營業額在4至6月錄得輕微跌幅，產品平均單價為42元，暫時未有加價計劃，預期公司將採取高CP值策略，以食品及服務質素、加配產品、餐單重組等策略吸引顧客。

（顏文芊攝）

減低租金佔比，積極優化成本管理

大快活亦著力於優化成本管理，尤其是租金下調方面，李碧琦指，正積極向業主爭取下調租金，店舖租金視乎地段而有所不同，公司目標是爭取20%的減幅。另外，公司亦致力減省人手成本，增強生產力，例如推出自動販賣機；食物成本也錄得持續下降，按年下跌3%，李碧琦重申通過優化供應鏈，有信心利潤會回升。

把握旅遊政策機遇，擬在港開6間分店

李碧琦指出，公司純利錄得跌幅一定程度歸因於經濟下行及市民北上消費的趨勢，不過她表示，集團會把握政府推行刺激旅遊的政策，如「一簽多行」、「盛事經濟」及「銀髪經濟」等，在旅遊熱點抓緊商機，例如旗下已有分店在啟德體育園開張。至於公司增開門店的具體計劃，李碧琦目標在本港增開6間分店，期望淨增長出現；同時正努力與業主爭取減租，減低關店的可能性。副主席羅輝承指，期望大灣區能增開6至8間分店。

多元策略吸引內地客群，減派息留儲備擴充業務

至於內地消費客群，李碧琦指，大快活提供多元產品和策略迎合不同消費客群的需要，她相信港式小食對內地客群有一定吸引力。

對於大快活派息比率下跌至80%，大快活主席羅開揚指，公司的派息政策一向為70%，只是往年的派息相對較高，今年則維持至一般的水平，減派息主因是為儲備現金以擴大業務。

羅輝承稱會盡力擴大公司盈利

關於對兒子羅輝承上任的評分，羅開揚稱：「私人評分我給6分吧，10分滿分。」指其仍需經時間磨練，在嚴峻的市場環境考驗下表現已不俗。羅輝承指，自己仍有很大進步空間，對公司給予機會表示感激，承諾會把經年所學應對公司未來的挑戰。他指公司現時面臨的挑戰更甚於以往的經濟危機，不過他對公司的產品、價格和市場定位策略有信心，承諾會盡力提升公司的盈利能力。

撰文：經濟通採訪組

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