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盤前攻略 | 特朗普關稅信催跌美股 港股料受累續陰跌

08/07/2025

　　美國總統特朗普對多國的關稅通涵陸續發出，其中有亞洲國家被加徵高達40%關稅，同時特朗普簽署行政命令將原定的關稅實施日推遲至8月1日。實際關稅力度比預期高，加上特斯拉因馬斯克組黨消息拖累重挫，國慶後復市美股三大指數全線下跌；道指跌422點報44406，納指跌188點報20412，標普跌49點報6229。

 

盤前攻略 | 特朗普關稅信催跌美股 港股料受累續陰跌

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌2.24%報106.27美元，拼多多升1.60%報105.25美元，京東跌0.16%報32.02美元，百度升3.98%報89.79美元，理想升3.04%報26.74美元，小鵬跌4.99%報17.91美元，蔚來跌2.85%報3.41美元，攜程升4.63%報61.46美元，萬國數據跌4.89%報32.32美元，嗶哩嗶哩升7.66%報22.48美元。

 

夜期報升，ADR個別走

 

　　恒指夜期升31點報23886。ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.19%，折合501.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.57%，折合119.7港元；友邦(01299)ADR較港股高0.08%，折合68.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.43%，折合95.7港元；小米(01810)ADR較港股高0.28%，折合57.5港元。

 

貼價牛熊區皆有街貨新增，牛區偏肥惹下殺動力

 

　　恒指上日繼續窄幅爭持，乏力上行同時成交急降，反映資金正觀望關稅消息以及聯儲局會議紀錄。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23867，升24點，但關稅登場後美股急挫，港股今日料難擺脫跌勢。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，因上日高低波幅不大，貼價牛倉及熊倉都有勇士提出高部署，包括熊區24000至24099淨增367張對應期指張數，以及牛區23600至23699淨增372張以及23500至23599淨增154張，但相對牛區此兩個貼價區域皆已各自累積過千張對應期指張數街貨，而下殺會更有利可圖，乘外圍美股跌勢，恒指跌約300多點不足為奇，同時便已殺清兩個過千牛證區域，故日內先以23500以下約50天線為即市支持。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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