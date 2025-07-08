債券通 | 金管局公布離岸人民幣債券回購優化安排，支持抵押品債券在回購期間再使用

金管局公布有關離岸人民幣債券回購業務的優化安排，以進一步便利「債券通」（北向通）投資者參與離岸人民幣債券回購業務，優化措施將於8月25日正式啟動。

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支持抵押品債券在回購期間再使用

優化措施包括支持抵押品債券在回購期間再使用，這次優化措施將按照國際慣例，允許抵押券在回購期間再使用，以提升抵押品使用效率，進一步降低市場機構的融資成本，提升流動性管理效率。四個使用場景：再次進行離岸回購交易；作為金管局人民幣流動資金安排下的抵押品；作為香港場外結算公司（OTCC）的履約抵押品和通過「債券通」（北向通）進行現券交易。

支持外幣結算，包括港元、美元和歐元

經本次優化後，離岸人民幣回購業務可進一步支持多幣種外幣結算，包括港元、美元和歐羅，以便利參與機構按實際需要，以持有的在岸人民幣債券持倉進行多幣種資金融通，豐富流動性管理工具，也有助於提升在岸債券的吸引力。

這兩項優化措施旨在對標國際市場慣例、提升市場操作便利，以進一步拓展離岸回購市場的深度和廣度，完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，並提升在岸人民幣債券在離岸市場作為抵押品的使用。

由金管局指定11家一級流動性提供銀行作為做市商

至於參與機構包括所有已入市的「債券通」（北向通）投資者，而參與機構在「債券通」（北向通）下持有的債券，以及透過離岸回購交易取得的抵押券，不限券種。由金管局指定的11家一級流動性提供銀行作為做市商。每筆回購交易應至少有一方交易對手是做市商機構。

交易方式可以通過場外雙邊交易

交易及結算安排方面，主協議允許機構間自行選擇回購協議文本；交易方式可以通過場外雙邊交易；採用「債券通」（北向通）交易方式，透過境內外基礎設施聯通方式；透過境外電子交易平台；或透過境內電子交易平台。結算安排方面，在CMU的回購服務下完成，結算幣種包括人民幣、港元、美元和歐元。

做市商須於回購交易日當天向金管局報送交易數據，作市場監察用途。金管局將與做市商進一步溝通訊息報送的要求和途徑。有關債券過戶和結算安排的操作詳情將由CMU稍後公布。金管局將繼續密切監察市場情況，確保市場運作穩定有序；並與業界保持溝通，適時檢視進一步優化調整措施，以支持離岸人民幣業務的穩健蓬勃發展。

撰文：經濟通採訪組

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