港股 | 午市前瞻 | 資源股疲弱拖累大市轉跌 恒地發CB得失小股東

內地6月CPI同比上漲0.1%結束連續四個月負增長趨勢，勝預期，但仍未擺脫通縮憂慮，，盡管滬綜指突破三千五，港股則兩萬四不保，在本港地產股拖累之下，恒指半日報23970，跌177點或0.7%，主板成交近1224億元。恒生中國企業指數報8642，跌66點或0.8%。恒生科技指數報5265，跌60點或1.1%。

恒地旗下The Henderson商廈。（官網圖片）

張智威：港股估值不吸引

恒生指數今早低開86點，其後走勢反覆，盤中最多跌逾230點，低見23849.49點，再次失守兩萬四關口。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，美國總統特朗普公布針對多國商品即將開徵的對等關稅，將如期於今年8月1日起生效，且明言不會提供任何延遲或延期的選項；以及美國將對所有進口銅徵收50%新關稅，未來亦潛在對半導體、醫藥產品徵收關稅。上述兩個主要因素拖累港股今早(9日)明顯出現下跌。

張智威解釋，中國製造的鋼材除了輸向美國之外，有部份亦會出口至歐洲或東南亞國家。因此，今次美國對所有進口銅徵收關稅，對中國銅鐵金屬企業造成直接及間接影響。他提及，銅鐵金屬概念股今早表現疲弱，中國宏橋(01378)、五礦資源(01208)、江西銅業(00358)等股份全線下跌，繼而拖累大市表現及影響港股投資情緒。

張智威提及，港股現時的估值對投資者而言並不吸引，預計恒指有機會調整至23400水平，至於阻力位定於今年6月25日的高位(即約24533點)。

恒地發CB今早急跌一成，料短期續疲弱

恒基地產周二(8日)收市後公布，建議根據一般性授權發行80億元有擔保可換股債券，擬將所得款項淨額用作一般公司用途及/或再融資。有擔保可換股債券初始換股價每股36元，比周二收報28.35元溢價約26.98%，假設債券按初始換股價悉數轉換，將轉換為約2.22億股換股股份，佔擴大後已發行股份總數的約4.39%。該股今早低開近5%，其後跌幅擴大至一成，低見25.2元，創10日新低。

張智威指出，恒地發行可換股債的舉動，將攤薄其每股權益並導致投資者感到不滿，以及引發市場對公司財政表現的憂慮。且發可債所得款項僅用於一般公司用途及再融資，對公司未來發展前景未必有很大幫助，故引致恒地今早領跌藍籌，預計短期股價表現仍繼續維持疲弱。

恒地股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

兩發展商先後爆煲，提防恒大同類事件

另外，本港中小型發展商財務壓力持續浮現，英皇國際(00163)、佳明集團(01271)先後在聯交所發公告指曝光貸款逾期情況。

張智威認為，中小型發展商債務違約的惡性漩渦尚未完結，預計日後將有更多發展商出現「爆煲」的情況。他提醒，現階段持有相關股份的投資者要小心，且不排除中國恒大(03333)破產清盤的同類型事件會再次發生，呼籲投資者對中小型地產板塊「少沾手為妙」。

佳明集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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