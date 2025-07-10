  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

長實發行20億元中期票據，馬勵志:息率或是現今市場最低之一

10/07/2025

長實發行20億元中期票據，馬勵志:息率或是現今市場最低之一

 

　　長實(01113)宣布，已透過CK Property Finance Medium Term Note Programme，發行數批總值超過20億港元的中期票據，包括7.8億元票面息率3.01厘之3年期定息票據及按HIBOR加36點子之3年期浮息票據(訂價日:2025年7月7日)，以及12.3億元票面息率3.33%之5年期定息票據及按HIBOR加61點子之5年期浮息票據(訂價日:2025年7月8日)。

 

去年底負債淨額與總資本淨額比率約為4%

 

　　長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志表示，對是次發行4批票據的成本感到非常滿意，有關息率可能是現今市場上最低之企業融資成本之一。他指出，於2024年12月31日，長實負債淨額與總資本淨額比率約為4%，集團的雄厚現金狀況，可支持尋求各種新機遇，包括在香港進行地產發展或提供企業信貸等。

 

　　是次之票據乃長實總值50億美元之歐元中期票據發行計劃的一部分，發行計劃之發售通函於　2025年6月23日刊載。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】本港穩定幣條例即將上路，你認為會否強化香港「國際金融中心」地位？► 立即了解

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02286

辰興發展

0.241

異動股

01274

知行科技

17.460

異動股

01810

小米集團－Ｗ

56.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02286 辰興發展
  • 0.241
  • 01274 知行科技
  • 17.460
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.900
  • 06030 中信証券
  • 26.000
  • 08103 ＨＭＶＯＤ視頻
  • 0.255
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 51.650
  • 目標︰$55.00
  • 02590 極智嘉－Ｗ
  • 19.080
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 11.800
  • 目標︰--
  • 08391 基石科技控股
  • 0.375
  • 目標︰$0.48
  • 00916 龍源電力
  • 7.170
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 103.200
  • 00388 香港交易所
  • 413.400
  • 00700 騰訊控股
  • 496.600
  • 02318 中國平安
  • 51.650
  • 00005 滙豐控股
  • 97.050
報章貼士
  • 03898 時代電氣
  • 30.950
  • 目標︰$36.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 484.800
  • 目標︰$520.00
  • 00257 光大環境
  • 4.140
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

10/07/2025 17:30  《盤後部署》內銀旺場帶動港股回升，舜宇獲奏摩笛兼雙底突破宜吼

10/07/2025 16:12  恒指全日倒升136點收報24028，中資金融、內房搶鏡

10/07/2025 12:58  長實發行20億元中期票據，馬勵志：息率或是現今市場最低之一

10/07/2025 16:04  《駐京專電》商務部：過剩的不是中國產能，是歐方的過度焦慮

10/07/2025 16:00  傳富衛進軍內地保險業務受制於長和賣港口交易風波

10/07/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒０２億元，買建行沽騰訊

10/07/2025 08:39  【大行炒Ｄ乜】滙證削阿里目標一成半，大摩升舜宇目標三成兼升級

10/07/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美經貿多層級密切溝通，TikTok否認推美國版新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 再創新高，渣打料年底見20萬美元，相關ETF可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

抖音 | TikTok正開發美國版獨立應用程序新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

全球生意新風口：品牌出海精準鎖定高潛力市場攻略
人氣文章

Member Zone

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎
人氣文章

玩樂 What’s On

北上好去處｜羅湖新地標「湖貝里」7月11日試營業，6家特色店首進，限時折扣與消費禮遇
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣隱世打卡餐廳！法國奢華大師操刀：品嘗經典紅蝦意粉、香烤西班牙八爪魚，還有城中貴婦認證最佳叻沙！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

前戲的重要性！12.7% 已婚女性表示性愛零前戲？理想前戲時間長達 OO 分鐘？只靠速度和力度未必Work！利用前戲打破性愛冬眠期
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

Threads 大熱 LUSH 洗頭水！實試2星期用後感，扁塌髮質值得入手嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
36歲營養師半年瘦身33磅不反彈，提倡不戒酒不戒外食的瘦身原則，每日必喝1種燃脂飲品
人氣文章
利物浦前鋒迪亞高祖達28歲遇車禍身亡｜與胞弟同逝，結婚僅10日遺3年幼子女
人氣文章
岡下肌肌力訓練：強化肩、背力量 趕走痛症
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/07/2025 19:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/07/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事10/07/2025
神州經脈 | 中美經貿多層級密切溝通，TikTok否認推美國版
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普公布第二批關稅信函，巴西被徵報復性50%高...

10/07/2025 09:28

關稅戰

當代三巨頭北京閱兵，理想與現實差多遠？

09/07/2025 12:43

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，PAObank開戶定存優惠1個月...

06/07/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處