長實發行20億元中期票據，馬勵志:息率或是現今市場最低之一

長實(01113)宣布，已透過CK Property Finance Medium Term Note Programme，發行數批總值超過20億港元的中期票據，包括7.8億元票面息率3.01厘之3年期定息票據及按HIBOR加36點子之3年期浮息票據(訂價日:2025年7月7日)，以及12.3億元票面息率3.33%之5年期定息票據及按HIBOR加61點子之5年期浮息票據(訂價日:2025年7月8日)。

去年底負債淨額與總資本淨額比率約為4%

長實執行委員會及財務委員會委員兼企業業務發展部總經理馬勵志表示，對是次發行4批票據的成本感到非常滿意，有關息率可能是現今市場上最低之企業融資成本之一。他指出，於2024年12月31日，長實負債淨額與總資本淨額比率約為4%，集團的雄厚現金狀況，可支持尋求各種新機遇，包括在香港進行地產發展或提供企業信貸等。

是次之票據乃長實總值50億美元之歐元中期票據發行計劃的一部分，發行計劃之發售通函於 2025年6月23日刊載。

撰文：經濟通採訪組

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