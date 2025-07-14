內地外賣補貼大戰重啟，美團阿里京東齊遭大行降目標，股價續低位徘徊邊隻較值博？

內地外賣補貼大戰經一周休整後，上周末重啟，據報包括美團(03690)及阿里巴巴(09988)旗下淘寶閃購等多家外賣平台再度發放大額外賣優惠券，甚至有不少網友稱喝到了「0元奶茶」。美團、阿里及京東(09618)近日也相繼被大行下調目標價，股價今日(14日)繼續於低位徘徊，縱有反彈依然彈力不足，哪一隻較值得吸納？應如何部署？

（AP圖片）

美團及淘寶閃購等再發外賣大額券 不少網友稱喝到「0元奶茶」



內地媒體報道，美團及淘寶閃購等平台上周末再次分別發放外賣大額券，不少網友於社交網站上稱喝到了「0元奶茶」。報道指，淘寶閃購平台發放多張優惠券，使用優惠券後，多數奶茶、咖啡等飲品價格降至10元人民幣以內。若應用相關優惠，蜜雪冰城系列飲品價格更為低廉，1元人民幣以內即可購得草莓搖搖奶昔、雪王大聖代等產品。

淘寶閃購官方又在微博宣布「周六吃點好的，『超級星期六』188元大券包，五頓我全包」活動。美團則通過「0元喝奶茶」、「滿25減20」等補貼形式，刺激訂單量增長。京東外賣投入超100億元人民幣，面向全體用戶發放最高20元人民幣的補貼。

淘寶閃購日訂單量破8000萬 美團即時零售單破1.5億

淘寶閃購聯合餓了麼今日再公布成績表，日訂單量再次突破8000萬創新高(不含自提及0元購)。淘寶閃購日活躍用戶數在突破2億基礎上，本周又環比淨增15%。同時，訂單準時率穩定在96%。淘寶閃購上線以來，新註冊商家超過24萬，大部分為中小商家。其6月份訂單量環比增長近150%，商家店均實收環比增長近100%。此外，淘寶閃購上線以來，騎手數量整體同比增長78%，其中眾包騎手整體增長120%；騎手群體的收入顯著增長，活躍穩定的眾包騎手月均收入超12500元。

美團則披露，截至7月12日晚上11時36分，即時零售訂單量再創新高達逾1.5億，平均配送時間為34分鐘。其中「神搶手」單量超過5000萬，「拼好飯」單量亦突破3500萬。騎手單量和收入雙雙錄增長。據報道指，以7月周末為例，騎手日均收入增長111%，日單量升33%，超過40萬眾包騎手日收入逾500元，6月全國眾包高頻騎手月收入則達9793元。

花旗：持續投資開支或累盈利前景 降阿里目標價至144元

花旗發表研報指，隨著消費者行為轉變，阿里將餓了麼和飛豬合併為中國電商事業群，並加強促銷補貼以推動交叉銷售協同效應。預計阿里6月底止2026財年首季的集團EBITA/淘天集團EBITA將分別按年倒退15%和18%，而明年3月底止2026財年則分別倒退11%及18%。

該行將阿里H股和美股目標價分別下調至144港元和148美元，維持「買入」評級，開展30日短期負面觀察。該行指，阿里的估值需求不高，但由於競爭可能持續，且持續投資開支或進一步拖累其盈利前景，除非人工智能(AI)或雲端技術帶來估值重評機會，否則短期股價或會受到牽制。

美銀降京東目標價至145元 全年外賣業務料蝕300億人幣



美銀發表研報指，預計京東第二季總收入按年增長16%至3394億元人民幣，好於市場預期。在盈利方面，預計京東第二季經調整淨利潤54億元人民幣，按年下跌63%，主要由於外賣業務虧損約100億元人民幣。另預計2025年下半年外賣業務虧損200億元人民幣，假設日均訂單量為2000至2500萬單，每單虧損收窄至4至6元人民幣。



美銀指，考慮到京東核心零售業務持續穩健增長，但公司致力擴展外賣業務，上調其2025至27年收入預測0%至2%，但下調同期經調整淨利潤預測10%至47%，以反映短期重大虧損。另方面，現估算京東今年全年收入按年升13%；經調整淨利潤246億元人民幣，按年跌48%，下調其美股及港股目標價16%，美股由44美元降至37美元；港股由173港元下調至145港元，維持「買入」評級。

大摩料美團仍保持主導地位惟市場份額降 降目標價至150元



大摩預測外賣戰結局，指美團將保持主導地位，但市場份額可能從70%至75%，降至65%以上。即時電商市場總額預計到2030年超過2萬億元，但市場將由多個參與者瓜分。長期盈利預測下調，料食品外賣GTV利潤率由3%以上降至2.4%，單位經濟效益(UE)由1.5降至1.15；閃購GTV利潤率由2%降至1.5%。另下調美團2025年和2026年收入預測分別4%和8%，經調整EBITDA預測分別下調43%和27%。目標價由160港元下調至150港元，維持「增持」評級。偏好依次為阿里(US.BABA)、美團及京東(US.JD)。

大摩預計，美團今年第二季核心本地商業營運利潤80億元，按年下跌48%，其中外賣及即時零售業務營運利潤將按年減少80億元。另預期第三季競爭最為激烈，導致全年核心本地商業營運利潤預測下降至300億元。預計第三季核心本地商業收入為750億元，按年增長9%，營運利潤為34億元，按年下跌77%。

溫傑：美團京東受影響大只可博短線反彈 阿里近100元值得吸納

（溫傑）



香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，美團、阿里及京東等幾間科企都是很「硬淨」的公司，大把錢可以燒，鬥足幾個月也沒問題，除非中央強行管制，但這是否好事另作別論。在部署上，若短線博反彈還可以，例如美團博115元見底，反彈至120元，甚或彈至125元，但論基本價值難言很好，因三間公司正於一個紅海互劈的市場，美團面對阿里及京東不可能不流血，他看淡美團及京東，只有阿里較好，因阿里管理層早於半年前提出今年要提升用戶體驗，難免要燒錢，市場早已接受，且阿里擁有淘天集團，帶動強勁的現金流，有能力燒錢，而燒得最多錢也只是餓了麼，佔集團規模不是很大，阿里股價跌至100元附近可考慮吸納。

溫傑又指，美國科技股及AI股瘋炒，其中英偉達(US.NVDA)已升至164美元，但本港科技股卻仍未炒上，儘管大家感覺DeepSeek有些「搵老襯」，但在資金層面大落後下，騰訊及阿里可考慮吸納，美團及京東就絕不考慮，除了極短線找到支持位博反彈之外。在技術圖表上，阿里於7月10日曾低見101.8元，於102元有些支撐，100元則是心理關口，且已接近關稅公布後4月9日的最低位水平，有一定值博率，雖然未必一定立即回升，但若買得便宜兼公司質素好，中長線獲利會更吸引。

阿里今日升0.95%收報106.1元，美團升0.75%報120.9元，京東跌0.73%報122.4元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)微升0.69%報500元，百度(09888)跌2.72%報84.15元，網易(09999)升0.2%報202.2元，小米(01810)跌0.09%報57.3元，快手(01024)升3.33%報65.25元，嗶哩嗶哩(09626)跌0.35%報171.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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