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美國議息 | 聯儲局官員：不急於調整利率，關稅影響或低於預期

16/07/2025

美國議息 | 聯儲局官員：不急於調整利率，關稅影響或低於預期

　　美國波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯表示，由於現時經濟不確定性，聯儲局不急於調整利率。

 

　　她周二（15日）在一個會議上表示，現時背景下制定合適的政策十分具有挑戰性，但整體經濟狀況依然穩健，聯儲局有時間仔細評估大量最新數據，強調適合採取積極而耐心的貨幣政策態度。

 

　　她指出，特朗普政府實施的關稅已經為經濟帶來影響，並在部分商品價格中反映，但最終影響或未必如預期般極端，因為家庭和企業的財務狀況尚能應對更高的價格。

 

洛根：聯儲局或仍需在一段時間內維持利率不變

 

　　與此同時，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長洛根表示，面對關稅帶來的上行壓力，聯儲局或仍需在一段時間內維持利率不變，以確保通脹保持在低水平。

 

　　洛根在一份預備講稿中提到，基本情境下，即使採取溫和限制性政策，亦可以維持最大就業。若過早減息，或令邁向物價穩定之路變得更長，而且造成更深創傷。

 

　　洛根稱，關稅未必像預期般大幅或持續推高通脹，但近期勞動力市場數據有降溫跡象，企業及家庭悲觀情緒或預示經濟活動前景惡化。

 

撰文：經濟通國金組

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