長實︰第三季將推4個大灣區項目涉400伙，入場價40萬人幣起

長實(01113)旗下和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭表示，第三季將在港推出4個大灣區住宅項目，包括惠州瀧珀、中山瀧珀、廣州逸翠莊園，以及東莞海逸豪庭，推出單位數目約400伙，單位售價約40萬至800萬元（人民幣．下同）。

和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭

第三季將推4個大灣區項目，涉400伙

他指出，4個大灣區住宅項目中，中山瀧珀將推出19商舖舖位以及8個單位；東莞海逸豪庭將推出38個高層單位，以及33個疊加別墅；廣州逸翠莊園將推出18伙單位；惠州瀧珀則將推出近300伙單位。400伙單位當中，入場單位為惠州瀧珀一伙一房單位，實用面積近550平方呎，售價近40萬元；至於售價最高單位為東莞海逸豪庭疊加別墅，實用面積達3300平方呎，售價近乎700至800萬元。

譚健旭又指出，集團已於沙田第一城設立展銷廳，以及在多個商場舉行路演，介紹即將推出的4個大灣區住宅項目。另外，為配合北上消費風潮，集團將以「大灣區雙居生活」為概念，在港進行新一輪推廣活動，會陸續推出不同優惠。

譚健旭表示，大灣區雙居生活突破城區界限，既可享受香港自身的機遇，亦可利用灣區發掘生活的無限可能。相信在灣區融合已成大勢所趨的今天，大灣區正是港人擁有「第二個家」的最佳選擇及最佳時機。這個「家」不僅是多一處居所，更代表進入「隨意門」，實踐一種全新的生活方式，一種自主選擇、自由轉換的生活態度，真正是魚與熊掌，雙得益彰。

集團在內地同時涉足能源、港口、零售及基建範疇

右起：和記地產集團董事（市場）兼董事（企業業務發展）譚健旭，執行委員會委員兼企業事務總監班唐慧慈

另外，長江集團在內地除了住宅項目外，亦同時涉足能源、港口、零售及基建範疇，包括能源業務方面，旗下Cenovus與中國海洋石油合作從事天然氣勘探和開發，過去24年至今在南中國海的總投資額逾430億元。此外，集團並於廣東省擁有金灣發電廠。

港口營運方面，集團在內地7個城市營運8個港口共76個泊位，其中深圳鹽田國際集裝箱碼頭、江門國際貨櫃碼頭及惠州港國際集裝箱碼頭是位於大灣區。深圳鹽田國際集裝箱碼頭更創造了世界港口發展史上，以最短時間實現二億標箱的港口吞吐量紀錄。

零售業務方面，屈臣氏集團現時在內地開設超過4000家零售店。「百佳」超級市場與永輝超市和騰訊合組「百佳永輝」，於廣東省開設約30家分店；保健及美容麥售品牌「屈臣氏」於大灣區亦設有超過600家店舖。

撰文：經濟通採訪組

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