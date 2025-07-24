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開市Go | 中美經貿會談周日登場，美歐近握手，商湯引入投資人

24/07/2025

要聞盤點


1、美國和各國達成關稅協議的利好消息帶動美股周三急漲，道指飆近500點，逼近歷史高位，收市價為45010點；標指盤中破頂，高見6360點，收市6358點，再創歷史新高，納指收市錄得21020點，亦創歷史新高。三大指數最終均以貼近全日高位收市。中國金龍指數上升59點。日經期貨截至上午7時56分下跌2.5點。

 

2、美國與日本達成貿易協議，美方將向日本徵收15%的關稅，日本將增加進口美國大米。新協議還包括日本向美國投資5500億美元的承諾。投資者憧憬在8月1日限期前可能會達成更多的關稅協議，帶動市場正面氣氛。

 

3、歐盟與美國接近達成15%的關稅協議，雙方將免除飛機、烈酒和醫療器材等部分產品的關稅。

 

4、中美經貿會談將在7月27日至30日舉行。經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將前往瑞典出席會談。

 

5、根據《華爾街日報》，美國總統特朗普今年5月獲司法部長邦迪告知，已故富豪淫魔愛潑斯坦文件內多次出現特朗普的名字，司法部其後決定不公開愛潑斯坦的相關文件。

 

6、市場研究公司JATO Dynamics數據顯示，歐洲6月汽車註冊量錄得下降，然而在整體需求疲軟的同時，中國汽車製造商繼續擴大市場份額，市場佔有率達5.1%，創下歷史新高。

 

7、摩根士丹利正受到美國金融業監管局(FINRA)調查，涉及該公司代為處理或交易證券的客戶的風險狀況，包括有關其數字交易平台E*Trade、其私人銀行以及代表大型客戶進行交易的機構證券集團的客戶的問題。

 

8、據《金融時報》報道，鍳於美國政府加強對美國公司有關在中國人工智能和量子計算等敏感領域運營業務的審查，顧問公司麥肯錫已指示其中國內地業務避免開展與生成式人工智能(AI)相關的項目。

 

9、港交所發布香港股權融資市場2025年上半年回顧，公布香港上半年新股融資141億美元，同比增7倍。

 

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