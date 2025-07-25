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傳中芯5納米製程良率提升，疊加豪威集團擬在港上市，晶片股逆市急升應如何部署？

25/07/2025

　　市傳中芯國際(00981)生產的5納米晶片良率大幅提升，加上市值逾1500億元人民幣的半導體巨頭豪威集團(滬:603501)擬在港上市，晶片股連日造好，中芯及華虹半導體(01347)今日(25日)逆市再分別飆近5%及9%，應如何部署？

 

傳中芯5納米晶片良率提升，疊加豪威集團擬在港上市，晶片股逆市飆升應如何部署？

（AP圖片）

 

傳中芯5納米晶片良率達70%　惟又傳開發成本增50%

 

　　中國晶片業一直面臨美國強力制裁，無法取得生產先進製程所需的極紫外光(EUV)設備，只能通過不斷改良的深紫外光(DUV)設備提升製程能力。惟近日網絡上傳出中芯國際5納米晶片迎來歷史性突破，不僅實現量產，而且良率從早期的35%大幅提升至60%-70%，接近台積電初期的SF3良率水平。微博爆料者「定焦數碼」進一步指，中芯5納米良率與三星電子3納米的環繞式閘極(GAA)製程相當，後者已被用於生產Galaxy Z Flip 7搭載的Exynos 2500晶片。但X帳號@Jukanlosreve此前透露，中芯計劃在2025年前完成5納米晶片開發，但由於採用DUV微影設備而非EUV設備，預計成本將增加50%。而目前市面上並未看到實際使用中芯5納米的產品，最新麒麟X90晶片是採用7納米製程，在商用技術至少70%良率的推測下，中芯5納米很難達到該水平。


　　另有消息指，華為即將推出的Mate 80系列將採用網傳的國產5納米工藝製造的麒麟9030 SoC。此外，有外媒傳出內地正測試自行研發的EUV設備，預計今年第三季開始試產，實際應用狀況受到市場關注，若效果不錯，目前全球最大半導體製造設備廠商ASML將面臨前所未有的挑戰。若內地完成自行生產EUV設備，就代表其半導體產業突破技術瓶頸，有機會持續推進先進製程技術，甚至挑戰英特爾、三星或台積電。

 

半導體巨頭豪威集團擬香港上市　市值逾1500億人幣

 

　　此外，近日全球十大Fabless(無晶圓廠)半導體公司之一、影像感測器技術的先驅豪威集團遞表港交所，擬衝刺IPO。豪威集團的影像感測器已經廣泛應用於小米(01810)、華為等頂級手機品牌的旗艦產品中。豪威1995年在矽谷創立，僅兩年時間便推出了全球首顆單晶片彩色CIS，五年內便成功登陸納斯達克，成為全球影像感測器技術的先鋒，一度成為蘋果iPhone3GS和iPhone4的供應商。


　　根據招股書顯示，2024年豪威集團的營收及淨利分別為257.07億及32.79億元人民幣。截至2025年7月24日，豪威集團A股報收125.79元人民幣，市值達1531億元人民幣。

 

大摩料人形機械人下半年於中國廣泛採用　需用晶片算力

 

　　另方面，內地人形機械人發展迅速，總部在深圳的機械人公司優必選(09880)早前公布視頻，顯示旗下全新一代工業人形機械人Walker S2毋須人工干預或關機，機械人可以在3分鐘內實現自主換電。這項技術使得Walker S2具備24小時不間斷工作能力。


　　摩根士丹利發布報告預測，人形機械人今年下半年將在中國「被廣泛採用」，未來中國在人形機械人領域將愈發佔據優勢，與美國等其他國家的差距將逐步拉開。而人形機械人的發展正需用到晶片算力，中芯等晶片股或可滿足市場需求。


星展：中芯受惠需求復甦及晶片加速國產化　升目標價至57元

 

　　星展近日發表研報，維持中芯國際「買入」評級，目標價由53.2元上調至57元，相當預測今年市帳率2.7倍。該行指，消費電子及智能手機需求改善，加上AI、系統級晶片(SoC)及車用晶片等新產品推出，將抵銷來自晶圓平均售價下降及折舊費用上升對利潤率的負面影響，相信中芯在行業上行周期中估值提升將獲得支持。

 

　　該行又稱，作為中國唯一具備7納米製程的晶圓代工廠，中芯正受惠於終端市場需求復甦及晶片國產化加速趨勢，而電動車市場發展蓬勃及車用晶片應用增加，亦令汽車半導體業務正成為中芯新增長引擎，預期該公司2025財年盈利將增長71%至9.45億美元，主要受產能利用率回升及毛利率改善推動。


溫鋼城：華虹造低端晶片或更實在　中芯可減持惟不宜沽清

 

傳中芯5納米晶片良率提升，疊加豪威集團擬在港上市，晶片股逆市急升應如何部署？

（溫鋼城）


　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中芯早前走勢向下，升至近60元後一直跌至近40元，約38元才見較佳支持，之後更突破下降軌，走勢持續向好，升多跌少，陽燭多過陰燭，唯一要挑剔是成交不算特別多。部署上，若有貨可繼續持有或減持，不建議全數沽清。

 

　　溫鋼城續指，中國內地正著力晶片發展，但從基本面來看，中芯成為發展先驅，未必很著數，若有新產品會有較佳表現，而若沒有新產品，股價升到一定水平會有阻力。若正常計，溫建議投資者買華虹，因華虹技術較低，主要造較低精度晶片，家電及汽車等需要用到，很實在。相反，中芯要博其造出8納米、7納米及6納米晶片，但公司勉強用部DUV光刻機去做EUV光刻機才做到的工序，令良率只剩三成，便難以賺錢。不過，若其股價跌得多又會有資金趁低吸納，若有貨穩陣計可先減持一半，跌穿5天平均線，其餘也宜沽出，另外也可考慮定下移動止賺位，例如當相較今日高位跌1元或2元就沽出。

 

　　晶片股今日普遍急升，中芯升4.98%收報52.75元，華虹半導體升9.09%報42.6元，上海復旦(01385)升4.73%報28.8元，晶門半導體(02878)升6.67%報0.48元，ASMPT(00522)升0.57%報70.6元，宏光半導體(06908)升1.82%報0.56元。

 

傳中芯5納米晶片良率提升，疊加豪威集團擬在港上市，晶片股逆市飆升應如何部署？

 

傳中芯5納米晶片良率提升，疊加豪威集團擬在港上市，晶片股逆市飆升應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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