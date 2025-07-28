新消費股｜老舖黃金發盈喜，為何股價懶理照跌？
28/07/2025
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/07/2025 23:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/07/2025 16:40
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