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錦欣生殖高開9%領漲嬰幼概念，內地育兒補貼下月申領

29/07/2025

錦欣生殖高開9%領漲嬰幼概念，內地育兒補貼下月申領

 

　　錦欣生殖(01951)現價升8.9%，報3.66元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅11.6%。該股成交約2008萬股，涉資7350萬元。

 

　　中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布《育兒補貼制度實施方案》，明確了補貼對象和標準，育兒補貼制度從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，育兒補貼按年發放，現階段國家基礎標準為每孩每年3600元，發放補貼至嬰幼兒年滿3周歲。國家衞健委預計，各地可以在8月下旬陸續開放申領育兒補貼。國務院新聞辦公室定於7月30日下午2時舉行新聞發布會，介紹育兒補貼制度及生育支持措施有關情況。

 

　　全線嬰幼概念股高開，包括生命科學、奶粉股及月子中心等；奧星生命科技(06118)升2.2%，報1.84元；中國飛鶴(06186)升5.1%，報4.93元；H＆H國際控股(01112)升7.3%，報12.3元；聖貝拉(02508)升3.1%，報7.9元；貝康醫療-B(02170)升5.2%，報3.04元。

 

撰文：經濟通市場組

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