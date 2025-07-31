會計專業 | 黃俊碩：加強與內地合作交流，助力國家拓展市場

《金碩良言》香港之所以能夠成為亞太區首屈一指的國際金融、經貿中心，除了有大量的資金雲集、完善的法制及金融基建之外，更重要是香港匯聚了來自全球各地的各類高質素專業服務人才，能夠為香港、內地及全球的客戶提供各類優質的專業服務。

因此，加強香港與內地，特別是粵港澳大灣區的專業人才合作交流，協助內地培養專業服務業人才，不但彰顯香港作為國際金融、經貿中心，願意承擔起積極參與國家高質量發展的使命及責任之餘，更能夠擴大香港專業服務業在內地的影響力，從而為香港專業服務業開拓更大的市場。

就以筆者所屬的會計專業為例，會計專業作為支援金融、經貿活動的最重要專業服務，香港會計專業在國際上享負盛名，而香港會計師公會更是全球會計聯盟(GAA)創始成員之一。香港會計專業作為最早進軍內地市場的香港專業服務業，多年以來，除了在內地提供優質的服務之外，亦積極參與培訓內地會計專業人才，提升內地的會計專業水平。其中，香港會計師公會在上周五與內地十間知名高校簽署《會計專業人才培養諒解備忘錄》，向有關高校提供最新的行業洞察及專業資格課程(Qualification Programme, QP)相關資訊，舉辦職涯規劃和QP講座，以及為高校指定的課程進行QP單元豁免資格評核等。

香港作為亞太區首屈一指的國際金融、經貿中心，應承擔起積極參與國家高質量發展的使命及責任。(Envato)

有關合作計劃，不但可以為國家培養兼具實務經驗與全球競爭力的會財商業專才，更顯示出香港會計專業積極參與國家人才培育計劃，助力大灣區建設，並在財務匯報準則銜接、跨境專業認證等領域發揮「超級聯繫人」作用，服務國家高質量發展需求。

香港會計專業進軍內地多年，過去亦積極推動與內地業界的合作交流及人材培養，全面協助內地會計業界提升服務質素，加強與國際會計業接軌，擴大香港會計專業在內地市場的影響力，發揮積極作用。然而，香港會計專業目前希望更深入地在內地市場深耕細作，特別加大力度針對粵港澳大灣區發展時依然存在的「大門開、小門未開」問題。

目前，香港會計師在成功考取中國註冊會計師資格後，在內地的執業要求其本上與內地人士看齊，而香港會計師在考取中國註冊會計師資格時，亦可豁免應考部分考卷。不過，由於兩地的專業資格考試模式存有差異，香港會計師即使能夠豁免應考部分考卷，仍然難以考取中國註冊會計師資格，成為阻撓香港會計師進一步參與粵港澳大灣區建設的小門。

因此，筆者自上任會計界立法會議員以來，一直爭取設立「大灣區會計專屬考試」，讓考取有關資格的香港會計師能夠在大灣區內地九市進行特定業務，消除香港會計師在粵港澳大灣區提供專業服務的最大障礙，從而讓香港會計師可以更積極參與粵港澳大灣區建設，加速香港與粵港澳大灣區業界的人才流動、互動，共同合作打造適應粵港澳大灣區乃至國家經濟發展需要的高層次財會人才，為國家金融國際化發揮積極作用。

立法會會計界議員 黃俊碩

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