TVB轉升2%，料全年廣告收入增EBITDA轉正

電視廣播(00511)現價升2.2%，報4.12元，該股成交約168萬股，涉資680萬元。

集團公布，於第二季度內於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額。並預計2025年全年的廣告收入將比2024年有所增長，而廣東省和澳門在內的大灣區將是主要的增長驅動力。集團的OTT串流業務方面，所有服務層級的平均每月活躍用戶人數維持約200萬。

與2024年同期相比，橫跨集團數字資產（包括myTV Super平台、社交媒體帳戶和手機內容應用程式）的數碼廣告收入在本季度內保持了強勁的雙位數百分比增長。這得益於於2025年5月推出的myTV Super「電視3.0」計劃。預計集團於2024年強勁增長的數碼廣告收入，將於2025年再次成為主要增長驅動力。

集團重申對截至2025年12月31日止年度EBITDA按年持續改善及實現正數淨利潤的預期。

撰文：經濟通市場組

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