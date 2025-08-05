  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

TVB轉升2%，料全年廣告收入增EBITDA轉正

05/08/2025

TVB轉升2%，料全年廣告收入增EBITDA轉正

 

　　電視廣播(00511)現價升2.2%，報4.12元，該股成交約168萬股，涉資680萬元。

 

　　集團公布，於第二季度內於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額。並預計2025年全年的廣告收入將比2024年有所增長，而廣東省和澳門在內的大灣區將是主要的增長驅動力。集團的OTT串流業務方面，所有服務層級的平均每月活躍用戶人數維持約200萬。

 

　　與2024年同期相比，橫跨集團數字資產（包括myTV Super平台、社交媒體帳戶和手機內容應用程式）的數碼廣告收入在本季度內保持了強勁的雙位數百分比增長。這得益於於2025年5月推出的myTV Super「電視3.0」計劃。預計集團於2024年強勁增長的數碼廣告收入，將於2025年再次成為主要增長驅動力。

 

　　集團重申對截至2025年12月31日止年度EBITDA按年持續改善及實現正數淨利潤的預期。

 

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】照顧者壓力大 情緒出現問題應找心理醫生！嘉賓：「雖然很貴，但是值得的，他救了我一命！」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00546

阜豐集團

8.850

異動股

09863

零跑汽車

62.050

異動股

09926

康方生物

163.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00546 阜豐集團
  • 8.850
  • 09863 零跑汽車
  • 62.050
  • 09926 康方生物
  • 163.000
  • 03692 翰森製藥
  • 36.260
  • 01877 君實生物
  • 32.180
股份推介
  • 01088 中國神華
  • 35.480
  • 目標︰--
  • 00268 金蝶國際
  • 18.590
  • 目標︰$22.00
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.740
  • 目標︰$0.95
  • 01972 太古地產
  • 20.540
  • 目標︰$23.00
  • 00728 中國電信
  • 5.990
  • 目標︰--
人氣股
  • 00941 中國移動
  • 85.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.000
  • 00700 騰訊控股
  • 559.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 112.100
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
報章貼士
  • 03978 卓越教育集團
  • 5.150
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 54.300
  • 目標︰$60.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 10.380
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

05/08/2025 16:55  《盤後部署》恒指續升北水錄近四個月高單日淨流入，聯想料未升完

05/08/2025 16:13  黑雨未礙成交恒指升169點報24902，234億北水回湧港股

05/08/2025 15:54  天文台下午5時05分發出紅雨或黃雨警告信號，取代黑雨警告信號

05/08/2025 16:12  【新股上市】強腦科技傳赴港上市，以13億美元估值洽上市前融資

05/08/2025 14:30  《異動股》比電飆近7%，傳蘋果9月發布iPhone 17

05/08/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出近１８１億元，買阿里沽盈富基金

05/08/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證升中港金融股目標，伯恩斯坦升快手削百度目標

05/08/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８５００，一周拆息與上日維持０﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

麥樸思：維持「現金為王」觀點，籲對中國市場持觀望態度新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

本港黑雨警告，港交所如常開市(黑雨維持至下午5時)新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜心動公司發盈喜爆升 有冇升過籠？｜東方甄選仲有冇動力再上？
人氣文章

玩樂 What’s On

屯馬線CHIIKAWA DAYS主題列車啟航！尖東站聲效閘機及主題列車模型精品
人氣文章

Foodie What’s On

美食優惠︱大家樂升級版粟米肉粒飯只售$30，美心長者晚市75折優惠，吉野家丼飯配小食套餐$33起
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

陳可辛《醬園弄》票房不似預期？從寇比力克、姜文、佳烈治的經典作，看影像敘事的多重可能性
人氣文章

先行入手．Onki Chan

衣櫃絕不能少的單品：牛仔褲！從美式復古到日系極簡，筆記這4個日本丹寧品牌
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《愉快動物餅大電影》：每一個人都擁有「山雞變鳳凰」的潛能
健康好人生 Health Channel
人氣文章
凍齡女星丨「翻版朱玲玲」落選港姐陳思齊，佛山街頭擺攤維生，面對現實靠自己
人氣文章
脂肪有分顏色！教你聰明減脂不用盲目節食新文章
人氣文章
長者旅遊貼心攻略｜每半小時如廁休息、企缸住宿、平安藥包清單，銀齡團義工實戰分享新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/08/2025 17:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/08/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話05/08/2025
異動精選 | 特斯拉在華銷量跌拖累比亞迪，傳蘋果下月出新iPhone蘋概股飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如...

05/08/2025 13:48

關稅戰

堅持玉石俱焚，賴清德勢難連任

05/08/2025 09:00

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，華僑6個月定存高門檻1.88厘，...

03/08/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處