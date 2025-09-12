  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

外賣平台股｜美團失紅底後仍可翻身？

12/09/2025

嘉賓：iFAST Global Markets 投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/yTPuLi4EOPI

 

 

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02473

喜相逢集團

9.100

異動股

00794

錦勝集團（控股）

0.250

異動股

02359

藥明康德

110.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02473 喜相逢集團
  • 9.080
  • 00794 錦勝集團（控股）
  • 0.250
  • 02359 藥明康德
  • 111.200
  • 06816 瑞港建設
  • 0.230
  • 03037 南方恒指ＥＴＦ
  • 27.200
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 27.940
  • 目標︰$35.00
  • 00405 越秀房產信託基金
  • 0.940
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 4.520
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 11.970
  • 目標︰--
  • 09880 優必選
  • 113.800
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 00939 建設銀行
  • 7.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.600
  • 00941 中國移動
  • 87.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 75.700
  • 00001 長和
  • 52.300
報章貼士
  • 00968 信義光能
  • 3.490
  • 目標︰$3.90
  • 03677 正力新能
  • 11.970
  • 目標︰$13.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

12/09/2025 09:27  《異動股》恒大物業復牌高開38%，控股股東已訂保密協議洽售股權

12/09/2025 09:28  【穩定幣】據報國企央企及內地互聯網平台將缺席穩定幣牌照申請

12/09/2025 08:38  【ＡＩ】甲骨文股價在創30多年來最大漲幅後回吐6%

12/09/2025 09:50  《異動股》速騰聚創飆逾6%，旗下激光雷達將接入英偉達DRIVE AGX平台

12/09/2025 08:47  《盤前攻略》通脹符預期美股創新高，阿里料企穩150關強化恒指兩萬六支持

12/09/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１９０億元，買阿里沽騰訊

12/09/2025 09:09  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦升阿里等科技股目標，大摩升長飛光纖目…

12/09/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８２８，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

施政前瞻 | 李兆波倡開徵網購環保稅支持本地零售，人才政策或有調整新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 恒指挑戰兩萬七後或有較大回吐 阿里百度自研晶片料勝H20新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

Labubu炒賣潮退燒？梁朝偉、楊紫瓊拍宣傳照，走高檔跟MOYNAT聯乘新品曝光
人氣文章

影視娛樂

Labubu炒賣潮退燒？梁朝偉、楊紫瓊拍宣傳照，走高檔跟MOYNAT聯乘新品曝光
人氣文章

FOCUS

雲業務 | FOCUS | 甲骨文「恐龍」復活，點「雲」成金輪盤續轉
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

第十屆 CENTRESTAGE 隨郭培新系列「鎏光」揭幕！FASHIONALLY Collection 看本地設計四重奏
人氣文章

Art & Living

奪冠後首度正式在港演奏！《沈靖韜鋼琴獨奏會》後感：卓越而不炫技
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《觸電》——我們並不是獨自升級
健康好人生 Health Channel
人氣文章
怪蟲出沒 │ 港鐵車廂驚現怪蟲！女乘客被咬腫脹勁痕 網民驚呼真身恐怖+港鐵回應新文章
人氣文章
超級食物 │ 鈣質高出肉類80倍！醫生力推1款平民食材，助抗老、防癌、貧血、骨質疏鬆
人氣文章
代糖恐加速腦退化？最新研究揭6款人造代糖危害認知能下降達62%新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 13:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 13:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/09/2025 13:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/09/2025 13:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞12/09/2025
施政前瞻 | 李兆波料推「購房通」機會不大，倡百元印花稅門檻放寬至800萬元物業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處

12/09/2025 07:49

大國博弈

定期存款 | 大行連環加息，中銀東亞新推4個月存期，最高2....

09/09/2025 15:52

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處