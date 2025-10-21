創科局張曼莉：香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠

創新科技及工業局副局長張曼莉出席經濟通「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮時表示，本港推動創科的願景單靠政府力量一定遠不足夠，港府目標是要搭建一個生態系統，希望為本地企業提供發展機會及資助。她認為，經濟通為上述工作搭建了一個很好的平台，令港府各部門及各行各業可以更好地看得到這些優質的技術方案。

創新科技及工業局副局長張曼莉

張曼莉提及，經濟通「2025智慧生活夥伴大獎」是以智慧城市的人工智能（AI）與數字轉型為主題，相關主題非常切合時宜，既緊扣著全球科技發展的趨勢，同時亦是積極響應今年「施政報告」提出多項重點政策。

張曼莉指出，香港的創新發展正面臨良好的發展態勢，相信來自業界的創新力量和政府推動智慧城市建設的工作是息息相關，同時都是相輔相成。香港政府現正就積極推動數字政府和智慧城市的轉型發展推出百項方案，包括利用數碼科技優化公共服務效能，便民利商。另外，港府亦積極地以加強基建、推動應用導向為重心，要加快力度建設AI作為香港未來發展的核心產業。

張曼莉亦表揚所有的參賽及得獎的企業，形容相關團隊在科技應用、服務設計、產品開發等多個層面，都表現出卓越的創新能力，這些成果正正是香港智慧城市發展非常重要的關鍵動力。

撰文：經濟通採訪組

