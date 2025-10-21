  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

創科局張曼莉：香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠

21/10/2025

　　創新科技及工業局副局長張曼莉出席經濟通「2025智慧生活夥伴大獎」頒獎典禮時表示，本港推動創科的願景單靠政府力量一定遠不足夠，港府目標是要搭建一個生態系統，希望為本地企業提供發展機會及資助。她認為，經濟通為上述工作搭建了一個很好的平台，令港府各部門及各行各業可以更好地看得到這些優質的技術方案。

 

創科局張曼莉：香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠

創新科技及工業局副局長張曼莉

 

　　張曼莉提及，經濟通「2025智慧生活夥伴大獎」是以智慧城市的人工智能（AI）與數字轉型為主題，相關主題非常切合時宜，既緊扣著全球科技發展的趨勢，同時亦是積極響應今年「施政報告」提出多項重點政策。

 

　　張曼莉指出，香港的創新發展正面臨良好的發展態勢，相信來自業界的創新力量和政府推動智慧城市建設的工作是息息相關，同時都是相輔相成。香港政府現正就積極推動數字政府和智慧城市的轉型發展推出百項方案，包括利用數碼科技優化公共服務效能，便民利商。另外，港府亦積極地以加強基建、推動應用導向為重心，要加快力度建設AI作為香港未來發展的核心產業。

 

創科局張曼莉：香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠

 

　　張曼莉亦表揚所有的參賽及得獎的企業，形容相關團隊在科技應用、服務設計、產品開發等多個層面，都表現出卓越的創新能力，這些成果正正是香港智慧城市發展非常重要的關鍵動力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】「粵車南下」最快11月實施，邵家輝冀當局根據路面承載力逐步放寬名額，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02589

滬上阿姨

106.300

異動股

01645

海納智能

1.890

異動股

02865

鈞達股份

18.050

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,975.62
    +269.04 (+0.576%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,736.18
    +1.05 (+0.016%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,946.26
    -44.28 (-0.193%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.668
變動率︰+3.410%
較港股︰-8.03%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌426.665
變動率︰-1.256%
較港股︰-0.59%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌626.748
變動率︰-1.324%
較港股︰-0.60%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌94.695
變動率︰-1.416%
較港股︰+1.06%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升29.280
變動率︰+6.279%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.485
變動率︰+5.537%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌32.900
變動率︰-2.547%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌167.140
變動率︰-3.649%
精選美股 More
GM 通用汽車
按盤價(USD)︰升67.280
變動率︰+16.000%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升2.890
變動率︰+4.332%
CRM 賽富時
按盤價(USD)︰升264.360
變動率︰+3.964%
KO 可口可樂
按盤價(USD)︰升70.665
變動率︰+3.251%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/10/2025 13:19 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：21/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 21/10/2025 13:19 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02589 滬上阿姨
  • 106.300
  • 01645 海納智能
  • 1.890
  • 02865 鈞達股份
  • 18.050
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 45.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 250.400
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 145.300
  • 目標︰$158.50
  • 00857 中國石油股份
  • 7.800
  • 目標︰$8.00
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.450
  • 目標︰$12.50
  • 00285 比亞迪電子
  • 40.220
  • 目標︰$46.70
  • 00852 海峽石油化工
  • 0.166
  • 目標︰--
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.430
  • 02318 中國平安
  • 55.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.100
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.610
  • 00981 中芯國際
  • 74.050
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 16.630
  • 目標︰$18.00
  • 01088 中國神華
  • 41.120
  • 目標︰--
  • 00358 江西銅業股份
  • 32.240
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

21/10/2025 16:30  《盤後部署》恒指重上二萬六後市料反覆整固，天齊鋰業調整近尾聲候低可吸

21/10/2025 17:18  新世界(00017)：沒有就永續債進行債務管理項目，無收到任何股權融資建議

21/10/2025 16:36  泡泡瑪特(09992)第三季收益按年增長2.45倍至2.5倍

21/10/2025 16:08  《新股掛牌》聚水潭收高近24%每手賺730元，盤中高見40.58元每手最多可賺近千

21/10/2025 16:03  【大國博弈】特朗普稱明年初訪華，中方：元首外交發揮戰略引領作用

21/10/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒７１億元，買泡泡瑪特沽盈富基金

21/10/2025 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通大升紫金目標五成，大摩上調三大民航股目標

21/10/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７６７９，隔夜拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

智慧城市聯盟鄧淑明：本港過去十年經歷多番變遷，創新科技發展「有危也有機」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

數碼港蔡偉傑：本港各行各業均須創新科技，冀更多解決方案助力創科發展新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

創科局張曼莉：香港創新發展迎良好發展態勢，推動創科願景單靠港府力量並不足夠新文章
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

為甚麼新加坡在穩定幣政策上勝過香港
人氣文章

玩樂 What’s On

AlipayHK x 香港快運 限時優惠78折起！20+航點適用：東京、大阪、釜山、曼谷、台北、富國島
人氣文章

Foodie What’s On

譚仔及三哥米線下午茶優惠｜低至$15！港式常餐＋小食加配$10起
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

A醇到胜肽，敏感肌適用的最強抗老好物Top 4：Grown Alchemist 「天然A醇」、GOD DAG LAB 肌膚營養液
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

秋意來襲！SHIRO 到 Diptyque 等的秋日香氣之選，漫遊於異國紅葉森林
人氣文章

ChatENT．月巴氏

劉俊謙教曉我的事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長壽運動｜研究揭每日步行「X千步」死亡風險降5成！附12種日常「零碎運動」建議
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
名心離世 │ 台男星顏正國肺腺癌病逝終年50歲，好友悼念：雲淡清風總說沒甚麼事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/10/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/10/2025 01:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/10/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/10/2025
智慧城市聯盟鄧淑明：本港過去十年經歷多番變遷，創新科技發展「有危也有機」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

博爾頓被起訴，再次顯示特朗普有仇必報

21/10/2025 18:18

大國博弈

要「再平衡」你的派息基金

17/10/2025 09:05

貨幣攻略

中美博弈升級，談判鬥而不破

14/10/2025 12:27

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處