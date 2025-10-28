港股 | 午市前瞻 | 習特會料難有驚喜 金價震倉期間反為分注收集良機

美股繼續發酵中美初步共識以及通脹低於預期消息，美國聯儲局議息前美股持續攀高，隔晚三大指數齊齊破頂。恒生今早高開之後走勢好淡爭持，指數半日報26437，升3點或不足0.1%，主板成交近1270億元。恒生中國企業指數報9444，跌22點或0.2%。恒生科技指數報6172，升1點或不足0.1%。

（互聯網圖片）

張智威：市場望習特會無消息已算好消息，恒指料難破27381

美國聯儲局議息在即，市場觀望中美元首會面以及聯儲局會後聲明，港股上半日維持觀望，窄幅上落後升約3點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，市場幾乎肯定聯儲局將減息0.25厘，預計大市已反映所有減息利好因素，故現時市場望要觀望習特會為主，令市況偏向悶局。他指市場目前對中美元首會晤仍有戒心，或會有不歡而散的可能，因此目前不敢貿然押注，憧憬即使未必有超出預期的共識達成，也最少一團和氣，已能利好大市。

在此一前提下，張智威預期恒指短線消化習特會利好因素後，將難以突破本月兼本年高位27381，預計一定要有更喜出望外消息才會有利大市向上突破。他補充，近期大市成交縮減也限制了大市上升動力。

金價較大支持為3800美元，難料何時觸底惟中長線升勢未改宜低吼

聯儲局轉吹鴿風，以巴停火協議生效，加之中美元首即將會面並有望達成共識，環球市場避險需求驟降，避險資金自金市流出，隔晚金價跌穿4000美元，現貨金價維持4000美元上下爭持，港股金礦股全線受壓。張智威分析認為避險需求大減引發金價回吐，同時金價已累積龐大升幅，向下調整亦理所當然。據他觀察目前金價沽壓仍然不細，預計最壞將有可能跌至3800美元。

不過他強調金價中長線升勢未改，在減息周期展開後一定有利金價上揚，因此金價在跌穿4000美元後不妨開始「儲金」，分注部署黃金資產。雖然金價尚有下跌空間，不過他認為早前金價狂升主因有不少並非避險而是投機熱錢湧入金市，如今趁避險作用減輕正好讓投機資金趁勢離場，在消化炒作資金沽壓後，金價將有望重拾升軌。但他亦補充，金價至今仍有沽壓需要消化，未能斷言何時跌抵3800美元，但會建議投資者可以準備部署分注收集策略。

SPDR金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

價值黃金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽