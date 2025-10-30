  • 會員
美減息四分一厘港銀未跟足，地產股下挫可否趁機吸？其他息口敏感股應如何部署？

30/10/2025

　　美國聯儲局雖一如預期減息0.25厘，但主席鮑威爾再次發表「鷹派減息」言論，稱未確定12月會否再減息，加上本港三大銀行僅減息0.125厘，地產股今日(30日)午後跌幅擴大，其中信置(00083)及恒地(00012)都跌逾2%。另銀行股近日陸續公布業績，今日表現各異，其中滙控(00005)再升逾1%，渣打(02888)更升逾4%。金價則受12月減息預期降溫影響，未能重上4000美元，惟金礦股及黃金ETF仍普遍反彈。上述息口敏感股應如何部署？

 

（iStock圖片）

 

鮑威爾稱未確定12月會否再減息　暗示減息周期或已結束

 

　　聯儲局一如預期降息25個基點，將利率區間下調至3.75%至4.00%，不過主席鮑威爾在會後記者會上，直言12月再次減息並非「已成定局」，此番言論大幅降低市場對年底前再度放寬政策的預期。鮑威爾表示，經過今年的3次減息後，現時的貨幣政策立場可能仍然是合適，並認為政策足以支持經濟持續擴張、強勁的勞動市場以及通脹邁向2%的目標。他強調，只有在局方對經濟前景出現實質性的重新評估時，才會考慮再次調整利率。

 

　　鮑威爾又承認，政策制定者內部存在意見分歧，部分官員認為應暫停減息，以觀察此前政策行動的滯後效應。在經濟數據方面，鮑威爾指，雖然總統特朗普政府的關稅措施推高了部分商品價格，但其引發的通脹效應預計短暫，長期通脹預期依然穩定，但他同時警告，聯邦政府若陷入停擺，將對經濟活動構成短暫拖累。此外，聯儲局確認將按原定計劃，於12月1日起停止縮減資產負債表，惟鮑威爾重申，停止縮表主要是技術性調整，並不代表貨幣政策立場的改變。

 

三大發鈔行下調最優惠利率0.125厘　經絡料減P周期已結束

 

　　本港銀行亦跟隨美國減息，滙豐銀行率先宣布明日(31日)起下調港元最優惠利率(P)0.125厘，由年利率5.125厘調低至5厘。中銀香港(02388)下周一(11月3日)起亦將港元最優惠利率由年利率5.125厘下調至5厘。渣打香港亦下調優惠利率0.125厘，由年息5.375厘調低至年息5.25厘。

 

（資料圖片）

 

　　經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率，業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。隨著息口回落至合理水平，部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，配合政府近年多項樓按放寬措施，對樓按市場帶來正面影響。曹德明續指，2022年至2023年的加息周期，美國累計加息11次，合共5.25厘，本港銀行累計僅加息5次，合共0.875厘。今次本港銀行第5度下調最優惠利率，在本輪減息周期中已累計減息5次，合共0.875厘，意味著最優惠利率已回復至加息周期前的水平。理論上，本港銀行的「減P周期」已正式結束。

 

差估署9月樓價指數按月升1.3%　中原：樓價開始進入上升軌道

 

　　值得一提，差餉物業估價署周二(28日)公布了樓價指數，2025年9月私人住宅售價指數報292.5點，按月升1.3%，連升4個月，累計升幅2.1%，創逾1年新高。今年首9個月，樓價指數反升1.14%。租金指數則連升10個月，按月升0.2%，全年累升約3.9%，最新報200點，為2019年8月後近6年的新高，創歷史次高水平。


　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署樓價指數連升4個月，已可確認住宅市場樓價已成功尋底並開始進入上升軌道，近期部分二手業主亦考慮收窄議價空間，整體市況向好，日前中美關係緩和，雙方領導人於本周會面，有望於更多方面達成共識，對整體經濟局面屬好消息。預計第四季樓價持續上升，全年樓價有望錄約5%升幅。租金指數則繼續受惠於各項專才政策，本港住屋需求持續高企，租盤供不應求，短期內租金難以下跌，料租金會持續上揚，下月有機會創出歷史新高，相信會令供平過租更明顯，吸引轉租為買及買樓收租個案更會持續趨升。

 

（AP圖片）

 

中銀上季撥備前經營溢利跌一成　滙控上季稅前盈利跌14%


　　中銀香港周二收市後公布，第三季提取減值準備前的經營溢利為128.58億元，按年減少9.6%、按季減少18.3%；提取減值準備前的淨經營收入為171.57億元，按年下跌7.2%、按季減少13.9%。宣派第三次中期息每股0.29元，按季持平。季內若計入外匯調期因素，淨利息收入按季上升1.6%，淨息差按季擴闊1個基點至1.54%。減值準備淨撥備為18.05億元，按季下降2.49億元。

 

　　滙控同日中午公布，第三季列帳基準稅前盈利按年跌14%至約73億美元，遜預期，收入增5%至178億美元，勝預期，季息維持10美仙，集團上調今年銀行業務淨利息收益至430億美元，今年有形股本回報率(RoTE)料達約15%。惟第三季營業支出增至101億美元，其中馬多夫案撥備達11億美元，另一如早前宣布私有化恒生銀行(00011)時公布，滙控宣布擬暫時不啟動股份回購。

 

　　另渣打於今日中午公布，第三季稅前基本溢利為19.85億美元，按年升10%；除稅前列帳基準溢利為17.66億美元，升3%。集團上調有形股東權益回報及今年收入增長指引，其中收入目前預期增長將接近5%至7%範圍上限。另目前預期今年有形股東權益回報約13%，並在其後繼續提升。該行將繼續在13%至14%普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；計劃於2024年至26年向股東累計回饋至少80億元美元，亦繼續隨時間提高每股全年股息金額。

 

郭家耀：地產股有重估空間可揀信置　銀行股及黃金ETF也可吼

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，本港樓市已出現改善，而隨著多了內地高才專才來港，租金亦見上升，息口下調也帶動置業需求，最近3個月住宅銷售明顯好轉，應會對整體地產股投資氣氛有幫助，雖然鮑威爾鷹派言論會影響短期表現，但息口進一步向下預期仍強烈，住宅需求及樓價表現應會有改善，對地產股有利，目前其估值頗低，應該仍有重估空間，其中較偏好信置，公司本身現金水平充裕，最近亦積極補充土地，推出的新盤也有不錯銷售，是較穩陣之選，現價也可買入，相信整個市場環境最壞情況已過，信置應會率先受惠，可作中線投資。

 

　　郭家耀又指，銀行股也可考慮吸納，始終股價之前已有一定調整，往後美國減息步伐不會太快，銀行息差及收入可維持穩定，而大家對整體經濟環境已沒之前看得那麼差，銀行壞帳壓力可逐步減輕，當中可揀滙控，市場已消化其私人化恒生及暫停回購的憂慮，股價會有一定反彈，回至100元附近可作中長線吸納。郭家耀亦看好金價表現，他認為長線邏輯沒變，大家對法定貨幣仍不信任，金礦股及SPDR金ETF(02840)都值得考慮，其中SPDR金ETF完全反映金價升跌，可趁其最近隨金價調整作長遠資產配置，金礦股則較波動，想炒波幅可考慮。

 

　　地產股今日普遍下跌，信置跌2.02%收報9.7元，新地(00016)跌1.25%報94.6元，恒地跌2.62%報27.48元，長實(01113)跌1.18%報38.4元，新世界(00017)跌1.85%報7.43元，嘉里建設(00683)跌2.18%報19.76元。銀行股表現各異，滙控升1.41%報108元，中銀香港跌0.78%報38.18元，渣打升4.25%報159.5元，恒生跌0.13%報151.7元，東亞(00023)升0.83%報13.37元。金礦股則普遍回升，招金礦業(01818)升3.63%報29.14元，山東黃金(01787)升0.92%報32.88元，紫金礦業(02899)升4.57%報32.5元，紫金黃金國際(02259)升8.67%報132.8元。黃金ETF方面，SPDR金ETF(02840)升0.82%報2831元，價值黃金ETF(03081)升0.87%報92.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

