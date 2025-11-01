  • 會員
美股收盤 | 亞馬遜季績報喜領升，納指收市升逾140點

01/11/2025

　　美股周五（31日）反覆向上，科技股受強勁業績帶動向好，納指表現優於道指及標指。亞馬遜(US.AMZN)和蘋果(US.AAPL)等科技巨企公布強勁的季度業績及樂觀的展望，刺激市場情緒，暫時緩解對人工智能投資泡沫的擔憂。

 

　　亞馬遜股價飆升9.6%，公司第三季業績營收按年增長20%至330億美元，超出市場預期的18.1%增長率，增速為2022年以來最快。蘋果在公布業績後一度升約3%，公司同時發布對下季度的樂觀展望，預期iPhone收入將實現雙位數增長。​Netflix(US.NFLX)股價在宣布進行「1拆10」股份拆細計劃後，上漲超過2%。

 

　　道指收市升40.75點，或0.09%，報47562.87點；標普500指數升17.86點，或0.26%，報6840.2點；納指升143.81點，或0.61%，報23724.96點。

 

道指及標指連續6個月錄得漲幅，​納指更連升7個月。(AP)

 

　　總結本周及整個10月，美股三大指數均錄得升幅。10月市場表現強勁，標指上漲2%，納指飆升近4.1%，道指亦攀升2.4%。道指及標普500指數已連續6個月錄得漲幅，​納指更連續第七個月錄得升幅。

 

　　美匯指數日內報99.76，升0.25%，創下8月初以來的新高。整個10月，該指數累計上漲近2%。美元兌日圓匯價在154.07水平，全日高位曾觸及154.41，而低位則在153.64，日內報154.08，基本持平。歐元兌美元匯價窄幅上落，走勢靠穩，匯價一度高見1.1577，日內報1.153，跌0.29%。

 

金價在4000美元水平拉鋸

 

　　現貨金價在4000美元水平窄幅上落，曾輕微下跌至每盎司3972美元，日內報3996美元，下跌0.6%。​紐約期金價格微跌約0.2%，報每盎司4006美元。

 

　　國際原油價格在10月最後一個交易日走勢偏軟，紐約期油價格在每桶60美元水平徘徊，報約60.94美元，上升0.5%。倫敦布蘭特期油則在每桶64至65美元之間上落，曾一度跌至63.81美元，日內報64.72美元，微升0.5%。

 

撰文：經濟通國金組

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,562.87
    +40.75 (+0.086%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,840.20
    +17.86 (+0.262%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,724.96
    +143.81 (+0.610%)
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升75.737
變動率︰+3.699%
較港股︰+0.38%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌632.562
變動率︰-2.516%
較港股︰+0.57%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.686
變動率︰-4.406%
較港股︰-7.52%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.423
變動率︰-13.901%
較港股︰-4.66%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.310
變動率︰+1.762%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.260
變動率︰-1.007%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌170.430
變動率︰-2.012%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.260
變動率︰-5.035%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升134.880
變動率︰+19.511%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰升244.220
變動率︰+9.584%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升343.780
變動率︰+4.648%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升13.570
變動率︰+4.465%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 23:51 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：31/10/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 31/10/2025 23:51 EDT
