開市Go | 美匯指數創三個月高，美稱或取消芬太尼關稅，油組明年首季停增產

要聞盤點

1、投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股周四（30日）偏軟向下。儘管谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)業績強勁，但Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，導致納指及標指數雙雙下跌，資金明顯從科技板塊流向傳統價值股。 道指收市跌109.88點，或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點，或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點，或1.57%，報23581.14點。中國金龍指數升44點。日經期貨截至上午7時52分升180點。

2、白宮周六（1日）發表更多中美共識細節，指中國將有效暫停對稀土金屬實施額外的出口管制，

並終止針對美國半導體供應鏈企業的調查。同時暫停原定於11月對中國輸美商品加徵100%關稅的計劃，另外亦將進一步將目前將於2025年11月29日到期的301條款關稅豁免期限延長一年。

3、特朗普指，如果中國嚴厲打擊芬太尼及其前體化學品的出口，他願意取消所有與芬太尼相關的對華商品關稅。

4、美國聯儲局一如預期減息0.25厘，但聯儲局主席鮑威爾會後聲明偏鷹，暗示12月暫停減息，帶動美元匯價持續回升，美匯指數升穿99.7水平，創下近三個月新高，日內報99.54，升約0.4%。

5、加拿大總理辦公室確認，總理卡尼將於周五（31日）在南韓出席亞太經合組織(APEC)峰會期間，與中國國家主席習近平舉行會晤。在加拿大與主要貿易夥伴美國的關係持續緊張的背景下，此次會晤被視為加國尋求重置對華關係、並開拓新市場的一步。

6、美國國防部長海格塞斯表示，美國和中國已同意建立兩軍直接溝通機制，以幫助避免衝突。海格塞斯在X上發文表示，兩國一致認為「和平、穩定和良好關係是最佳途徑」。

7、由於晶片供應短缺的影響擴大，本田汽車(US.HMC)已於本周開始削減或暫停其部分北美工廠的產能。受影響的廠房遍及加拿大、美國及墨西哥，其中加拿大安大略省的廠房將減產一半，而墨西哥廠房更一度關閉。

8、財政司司長陳茂波在網誌表示，本港經濟現良好勢頭，第三季增長3.8%，出口保持強韌、本地消費加速復甦，訪港旅客持續錄得雙位數增長。預計今年全年經濟增長目標可順利實現。

9、中國國家主席習近平11年來首次訪問韓國，與李在明舉行會談以重啟中韓雙邊關係，在中國「限韓令」十年後討論擴大雙方文化交流。

10、特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克高達1萬億美元的薪酬方案再生變數。美國最大的公共養老金「加州公務員退休基金」(Calpers)已表明，計劃在11月6日的股東大會上投反對票。

11、中國證監會發布《公開募集證券投資基金績效比較基準指引（徵求意見稿）》（以下簡稱《指引》）。

12、中國取消黃金零售增值稅抵扣優惠政策，自11月1日起，零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣，將可能增加中國消費者購買黃金的成本。

