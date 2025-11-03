  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

開市Go | 美匯指數創三個月高，美稱或取消芬太尼關稅，油組明年首季停增產

03/11/2025

要聞盤點

 

1、投資者對大型科技公司人工智能投資成本急增的憂慮加劇，拖累美股周四（30日）偏軟向下。儘管谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)業績強勁，但Meta(US.META)及微軟(US.MSFT)對未來資本開支的預警，引發市場拋售科技股，導致納指及標指數雙雙下跌，資金明顯從科技板塊流向傳統價值股。　道指收市跌109.88點，或0.23%，報47522.12點；標普500指數跌68.24點，或0.99%，報6822.35點；納指跌377.33點，或1.57%，報23581.14點。中國金龍指數升44點。日經期貨截至上午7時52分升180點。

 

2、白宮周六（1日）發表更多中美共識細節，指中國將有效暫停對稀土金屬實施額外的出口管制，
並終止針對美國半導體供應鏈企業的調查。同時暫停原定於11月對中國輸美商品加徵100%關稅的計劃，另外亦將進一步將目前將於2025年11月29日到期的301條款關稅豁免期限延長一年。

 

3、特朗普指，如果中國嚴厲打擊芬太尼及其前體化學品的出口，他願意取消所有與芬太尼相關的對華商品關稅。

 

4、美國聯儲局一如預期減息0.25厘，但聯儲局主席鮑威爾會後聲明偏鷹，暗示12月暫停減息，帶動美元匯價持續回升，美匯指數升穿99.7水平，創下近三個月新高，日內報99.54，升約0.4%。

 

5、加拿大總理辦公室確認，總理卡尼將於周五（31日）在南韓出席亞太經合組織(APEC)峰會期間，與中國國家主席習近平舉行會晤。在加拿大與主要貿易夥伴美國的關係持續緊張的背景下，此次會晤被視為加國尋求重置對華關係、並開拓新市場的一步。

 

6、美國國防部長海格塞斯表示，美國和中國已同意建立兩軍直接溝通機制，以幫助避免衝突。海格塞斯在X上發文表示，兩國一致認為「和平、穩定和良好關係是最佳途徑」。

 

7、由於晶片供應短缺的影響擴大，本田汽車(US.HMC)已於本周開始削減或暫停其部分北美工廠的產能。受影響的廠房遍及加拿大、美國及墨西哥，其中加拿大安大略省的廠房將減產一半，而墨西哥廠房更一度關閉。

 

8、財政司司長陳茂波在網誌表示，本港經濟現良好勢頭，第三季增長3.8%，出口保持強韌、本地消費加速復甦，訪港旅客持續錄得雙位數增長。預計今年全年經濟增長目標可順利實現。

 

9、中國國家主席習近平11年來首次訪問韓國，與李在明舉行會談以重啟中韓雙邊關係，在中國「限韓令」十年後討論擴大雙方文化交流。

 

10、特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克高達1萬億美元的薪酬方案再生變數。美國最大的公共養老金「加州公務員退休基金」(Calpers)已表明，計劃在11月6日的股東大會上投反對票。

 

11、中國證監會發布《公開募集證券投資基金績效比較基準指引（徵求意見稿）》（以下簡稱《指引》）。

 

12、中國取消黃金零售增值稅抵扣優惠政策，自11月1日起，零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣，將可能增加中國消費者購買黃金的成本。

 

開市Go | 美匯指數創三個月高，美稱或取消芬太尼關稅，油組明年首季停增產

 

開市Go | 美匯指數創三個月高，美稱或取消芬太尼關稅，油組明年首季停增產

 

開市Go | 美匯指數創三個月高，美稱或取消芬太尼關稅，油組明年首季停增產

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01134

恒發光學

0.260

異動股

03088

華夏恒生科技

7.565

異動股

02828

恒生中國企業

94.740

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01134 恒發光學
  • 0.260
  • 03088 華夏恒生科技
  • 7.560
  • 02828 恒生中國企業
  • 94.720
  • 02800 盈富基金
  • 26.300
  • 03626 HSSP INTL
  • 2.760
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 79.200
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.900
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 31.440
  • 目標︰$42.00
  • 00300 美的集團
  • 82.800
  • 目標︰$90.00
  • 01088 中國神華
  • 41.500
  • 目標︰$45.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 227.200
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 00981 中芯國際
  • 72.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.340
報章貼士
  • 01836 九興控股
  • 16.790
  • 目標︰--
  • 02338 濰柴動力
  • 17.000
  • 目標︰$17.50
  • 01530 三生製藥
  • 31.820
  • 目標︰$36.10
熱炒概念股
即時重點新聞

03/11/2025 14:19  【立法會選舉】江旻憓報名參選立會旅遊界，已申請放棄加拿大護照

03/11/2025 13:57  午後恒指升幅擴大至1%，人幣匯價回升，內銀股顯著走強

03/11/2025 12:45  《午市前瞻》鷹派回歸基金賺夠港股難再創年內新高，油股跑贏油價或惹調整壓力

03/11/2025 12:06  恒指半日升150點報26057，萬洲國際升半成，周大福挫近8%

03/11/2025 11:49  金管局公布「金融科技2030」，將代幣化政府債券發行恒常化

03/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８７﹒１９億元，買小米沽騰訊

03/11/2025 08:41  【大行炒Ｄ乜】高盛下調小米目標近一成半，比亞迪績後被多行削…

03/11/2025 11:36  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２１，隔夜拆息較上日跌至３﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

內地取消黃金稅收優惠，金飾股重挫周大福曾插逾一成，不如轉吼金礦股？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 鷹派回歸基金賺夠港股難再創年內新高 油股跑贏油價或惹調整壓力新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金管局公布「金融科技2030」，將代幣化政府債券發行恒常化新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

影視娛樂

無綫懷念許紹雄推出特別節目，本周六播《新紮師妹》、下周一起播《使徒行者 2》
人氣文章

影視娛樂

馮淬帆台灣突然離世！日前悼念許紹雄先走一步，不婚主義曾迷戀汪明荃
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

福山雅治，由神探伽俐略到迷宮裏的魔術師
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

香港動畫《世外》：思念可以成為活下去的力量
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《創戰紀：戰神降臨》：欠缺科幻片前衛的巧思
健康好人生 Health Channel
人氣文章
牙刷1個月不換恐藏10億細菌，比馬桶多55萬倍！專家揭1情況引發敗血症危機
人氣文章
辧公室伸展6招｜紓緩肩頸痠痛、上班族必學輕鬆動作新文章
人氣文章
全球首宗豬肝移植人體，中國科學家延命末期肝癌男子延命171日創醫學突破
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2025 15:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2025 15:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/11/2025 15:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/11/2025 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/11/2025
內地取消黃金稅收優惠，金飾股重挫周大福曾插逾一成，不如轉吼金礦股？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

高市與狼共舞，特皇連食帶拎

31/10/2025 13:46

大國博弈

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處