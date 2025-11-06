  • 會員
芯片股｜傳禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

06/11/2025

　　據報中國要求新建獲國家資助的數據中心移除外國人工智能（AI）芯片，新項目興建進度未達30%必須拆卸，刺激一眾芯片股今日（6日）再炒作國產替代概念，其中中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)齊飆逾半成。不過，芯片股近日極為波動，本周初才因傳出荷蘭芯片製造商安世半導體（Nexperia BV）的內地工廠將恢復出貨而急挫，加上中芯及華虹快將公布第三季業績，若想追入要小心。

 

芯片股｜傳中國禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

路透：中國要求國資數據中心移除外國AI芯片　有利華為寒武紀等擴大市佔


　　《路透》引述消息報道，中國官方發布指導意見，要求所有受國家資金資助新設的數據中心項目，必須使用國產AI芯片。若興建進度未達30%且已使用或採購了外國AI芯片，必須拆卸或取消採購合約。興建進度逾30%的數據中心，亦將逐一檢視是否執行相關指引。消息人士指，目前尚不清楚該指引是否全國適用，或是僅適用於部分省份，也未透露具體發出指導意見的監管部門。


　　目前進口中國的芯片，包括英偉達、AMD和英特爾。美國總統特朗普早前結束中美元首會晤後接受媒體訪問時稱，美國將允許中方與英偉達商討芯片問題，但不涉最先進芯片。而美國財長貝森特近日接受《CNBC》訪問時表示，美國最終可能允許英偉達向中國出售其Blackwell AI芯片，但他強調這並非源於談判進程，而是源於技術的飛速發展，1至2年後Blackwell或已非頂級。


　　路透統計政府招標文件，自2021年以來，中國AI數據中心項目已獲逾1000億美元的國家資金，部分項目在動工前已因此被叫停，包括一個位於西北省份、原計劃部署英偉達芯片的數據中心。外電早前指，中國政府今年也以安全為由，勸阻科企採購英偉達先進AI芯片，改採購國產AI芯片。英偉達行政總裁黃仁勳近日表示，公司芯片在華的市場份額已從2022年的95%降至零。報道估計，最新政策有利於華為、寒武紀(滬:688256)、MetaX、摩爾線程、燧原等中國本土AI芯片企業擴大市場份額，但由於軟體生態限制，國產芯片滲透率仍有限。

 

芯片股｜傳中國禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

SK海力士與英偉達達成協議　HBM4芯片價格上漲五成

 

　　另外，存儲芯片市場迎來漲價潮。南韓半導體巨頭SK海力士宣布已與英偉達就2026年HBM4芯片的供應完成價格與數量談判。據知情人士透露，HBM4的供應價格將比當前的HBM3E高出50%以上。有分析指，當前存儲芯片板塊的景氣度具備堅實支撐，AI服務器對DRAM和NAND的用量分別是普通服務器的4.2倍和2.8倍，需求拉動明確。隨著「國產替代+AI驅動」雙輪驅動，存儲芯片行業有望迎來持續數年的「超級周期」。

 

　　而根據相關統計，今年前三季度半導體行業上市公司淨利潤再創新高，可比口徑下同比增長53%，增速再度反超營業收入，盈利能力和運營效率普遍提升，其中封裝測試、模擬芯片等板塊淨利潤增長領先，AI拉動數據中心等環節爆發，光通信、功率器件等環節顯著貢獻利潤，整體上市公司產品結構向高端化升級。

 

據報內地補貼大型數據中心電費　助科技巨擘減輕電力成本


　　此外，英國《金融時報》近日引述消息指，中國已增加補貼，使國內一些大型數據中心可減省一半的能源費用。報道指，地方政府加大激勵力度，以幫助字節跳動、阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)等科技巨頭。這些公司在中國禁止購買英偉達AI芯片後，受到電費上漲的衝擊。消息指，在新補貼政策出台前，多家中國科技公司向監管機構反映，使用華為、寒武紀等公司的國產芯片導致電費成本上升。


　　甘肅、貴州和內蒙古等能源豐富的偏遠省份，如今已成為數據中心集群布局的熱點地區。為吸引大型項目落地，這些地方政府已在競相提供能源補貼和現金激勵。知情人士指，部分補貼足以覆蓋數據中心約一年的運營成本。

 

傳安世半導體獲中美解禁　內地工廠將恢復出貨

 

芯片股｜傳中國禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

（AP圖片）

 

　　值得一提，據《路透》日前報道，荷蘭芯片製造商安世半導體周日(2日)表示，歡迎中美兩國政府近期就消除其芯片出貨障礙所作的相關表態，公司當前的重點是確保對客戶的穩定供貨。此外，荷蘭政府表示，正在繼續與中國及其他國家政府以及產業界就安世半導體的「建設性出路」展開磋商。

 

　　圍繞安世控制權的爭議已導致芯片供應短缺，引發全球汽車製造商的擔憂。中國商務部周六(1日)就安世相關問題表示，充分考慮國內國際產供鏈安全穩定，將綜合考慮企業實際情況，對符合條件的出口予以豁免。一位熟悉內情的消息人士告訴《路透》，白宮計劃宣布安世半導體在中國的工廠將恢復出貨，這對全球汽車製造商來說是一個關鍵的推動力。

 

黃偉豪：消息時好時壞股價波動大　中芯華虹宜待績後再部署

 

芯片股｜傳禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，芯片股可以吼，但要看投資者本身屬哪種類型，始終芯片股股價波幅較大，較適合短炒或進取型投資者，而對於中長線或穩健型投資者，芯片股現價仍未太適宜吸納，它們除波動大，近期也很受消息時好時壞的影響，大上大落，且中芯及華虹整體仍累積很大升幅，估值絕不便宜，除非持續傳來好消息，否則一旦有一兩個負面消息，都可以有較大的調整。就算要部署買入，也宜偏短線一些，特別留意華虹及中芯會先後於今日及下星期公布第三季業績，它們公布季績的同時，往往會提到下季大概收入及毛利率表現，到時要看公司相關預期能否支撐現時那麼高的估值，這會是影響短期走向的因素。

 

　　黃偉豪又指，中芯及華虹今日股價表現已反映部分中國要求數據中心移除外國芯片的消息，其實此消息也與國產芯片發展有關，過去股價炒上來，其中一個因素都是炒作國產芯片替代及發展加快情況，這也可算是其中一件事件，未必算是新的因素，最好先看中芯及華虹業績表現如何再作部署較佳。

 

　　中芯今日升7.32%收報76.95元，成交89.3億元；華虹升9.05%報80.1元，成交48.29億元。其他芯片股也普遍造好，ASMPT(00522)升0.92%報82.3元，上海復旦(01385)升4.3%報41.2元，晶門半導體(02878)升4.21%報0.495元，宏光半導體(06908)升1.03%報0.49元。

 

芯片股｜傳中國禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

 

芯片股｜傳中國禁止新設數據中心用外國芯片，中芯華虹再落鑊炒上可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


