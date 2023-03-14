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《午市前瞻》金融股恐慌未完不宜急於撈底滙控 3月減息不大可能

14/03/2023

 　　恒生指數半日收報19335，跌360點或1.83%，主板成交696.66億元。恒生中國企業指數報6470，跌120點或1.82%。恒生科技指數報3809，跌82點或2.11%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690);騰訊控股收報346.2元，升1.4元或0.41%，成交43.62億元;阿里巴巴-SW收報80.2元，跌3.05元或3.66%，成交32.81億元;美團收報125.4元，跌3.6元或2.79%，成交14.57億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

滙控以1英鎊收購矽谷銀行英國分公司，並擬向矽銀注資20億英鎊。(網上截圖)

 

連敬涵：滙控收購行動更似國家任務

 

　　矽谷銀行倒閉後引發全球金融市場恐慌，滙控(00005)繼宣布以象徵式1英鎊收購矽谷銀行英國子公司(SVB UK)後，再公布向SVB UK注資20億英鎊(約24億美元)以增強流動性。滙控股價今早低開逾3%後，跌幅一度擴大至超過6%。

 

　　香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，昨日市場認為，滙控以1英鎊收購屬利好消息，但隨後公布原來須注資20億英鎊才能加強流動性，令市場較為失望，反映收購SVB UK帶有更重的國家任務意味，主要為維持英國創投融資運作，並非完全「著數」，最終業務是否賺錢仍要觀望。 

 

　　至於滙控跌穿53元後是否值得撈底，連敬涵指目前仍只能博，因為市場對金融股的恐慌仍未消除，而且會否再有銀行出事仍未知，故從投資角度而言，暫不宜急於入手滙控。除滙控外，非銀行股的友邦(01299)亦因屬於金融股而受牽連，股價一度要跌逾4%；連敬涵指友邦實際上並不會受到太大影響，但目前金融股恐慌未完，保守者不宜急於進場。

 

3月或暫停加息不代表停止加息

　　銀行危機觸發市場對經濟衰退憂慮，原本普遍加息0.5厘的預期瞬間降至0.25厘，目前更開始出現暫停加息的預期，甚至有大行估計會減息。連敬涵直指減息機會不太可能，不過認同有可會於本月先暫停加息，以支持市場信心。但他指，暫停加息一次只是因應今次事件而為，隨後仍大有機會加息一至兩次，只要美國通脹率仍在2%以上，聯儲局仍有需要繼續遏止通脹。


　　至於港股方面，連敬涵提到恒指暫時先觀望能否守住100天線，若然失守，難講下方其他支持位。若要港股有較大支持，還看美國會否再有銀行爆煲，亦要看今晚美國公布的2月份CPI有否顯示通脹進一步回落，降低加息預期，才會令港股有較大機會企穩。

 

控以1英鎊收購矽銀英國分公司，控股價今早最多跌近6%。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

友邦今早低見80.95元，100天線持續受壓。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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