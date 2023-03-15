《午市前瞻》250天線為恒指首個反彈阻力 分析鋰礦股弱勢之謎

恒生指數半日收報19490，升242點或1.26%，主板成交602.58億元。恒生中國企業指數報6542，升103點或1.6%。恒生科技指數報3861，升71點或1.87%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報345.6元，升4元或1.17%，成交35.68億元；阿里巴巴-SW收報81.85元，升1.85元或2.31%，成交20.02億元；美團收報126.8元，升1.4元或1.12%，成交14.6億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

(贛鋒鋰業網頁截圖)





溫鋼城：目前大市方向不明確



隔晚美股反彈，港股今日開市同樣造好。恒指高開275點，報19523，網易(09999)、百度(09888)高開逾4%，滙控(00005)亦止跌回升。在重磅科技及金融股帶動下，恒指早段曾升逾490點，惟升至19700水平略有阻力。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，隔晚美國KBW銀行股指數終止跌勢，通脹按年升幅亦符合市場預期，減低市場對經濟前景憂慮，外圍負面因素稍為淡化，是推動恒指反彈的主要原因。

不過，他指恒指近幾日時升時跌，反映目前方向不明確，並預期250天線(目前為19900水平)料為首關反彈阻力，後市若能企穩在20天線(目前為20200水平)上，才有望繼續向上突破。



贛鋒可候至40元吸納



據《第一財經》報道，中央赴宜春工作組仍在整頓鋰業亂象，當地鋰企被要求鋰渣不得填埋。加之幾個月前多家碳酸鋰鍛燒企業被關停。此外，電池級碳酸鋰單日跌每噸7000元，均價報每噸35.5萬人民幣，較高峰時的每噸60萬元大跌40%。多個不利消息夾擊下，鋰礦股連日受挫，贛鋒鋰業(01772)對上三個交易日都下跌，前日更曾下試48.05元。



溫鋼城表示，中央是次整頓事件，相信會為鋰企增加碳酸鋰的環保投入和生產成本，會影響業績表現。他續指，近期鋰礦股弱勢的致命傷，在於電動車企業開展減價戰，反映消費需求疲弱，尤其打擊電池級碳酸鋰的價格，贛鋒鋰業因而連日遭到沽壓。



部署方面，溫鋼城指贛鋒上日收市已跌穿10月13日的低位49.9元，估計在40元才有支持，無貨者可於該位吸納，反彈至10天線(目前為53元水平)可食胡，失守38元止蝕。



贛鋒鋰業股價今早表現大致持穩。(經濟通HV2報價系統截圖)

天齊鋰業今早曾升1%，日線圖走勢與9RSI呈底背馳雛形。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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