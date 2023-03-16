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【領展供股】若不參與供股 把握最後機會沽出供股權

16/03/2023

　　領展房產基金股權(02915)今日收市前仍可Trade，各位不想參與供股，又有供股權在手的領展(00823)小投資者，若要沽出供股權，則要把握最後機會於市場沽出供股權(沽咗唔夠俾使費除外)。

 

　　領展供股權今日收市後不能再交易，所以要買要沽，均要於收市前完成。換言之，若有供股權在手，又打算參與供股，暫時不用做任何嘢，下周二(21日)前向相關券商繳足供股所需款項便可。

 

領展供股權今日收市前仍可Trade。(網頁截圖)

 

累計逾21%供股權易手


　　領展是次為5供1，發行約4.26億股，以3月9日起至今日(16日)中午收市前為止，合共有逾8966萬份供股權易手。換言之，佔4.26億股之21%有多。


　　翻查資料，於2004年2月，當時港股從2003年「沙士」後低位大幅反彈，新世界發展(00017)宣布供股集資，5供2，供股價5.4元，集資約60億元。若小股東當時參與供股，並持有至2007年即市高見31.25元，回報則以倍數計。


　　另外，到2011年10月，新世界發展又宣布供股計劃，是次為2供1，供股價5.68元，集資最多123億元。若小股東全數參與供股，並持有至2013年2月高見9.33元，回報則有近一倍。新世界發展2014年3月又宣布3供1，供股價每股6.2元，集資140億元，小股東若參與供股後持有一段時間，回報也是不俗。


新世界十年三度供股 連派息回報佳


　　但若屬長情股東，經歷過三次供股，又持有至今，帳面計則幾乎係無回報，甚至蝕錢，以現價20.9元計，折合為5.23元(股份於2020年四合一)，現價均低於以上三次供股價。而計算期間派息在內，回報屬相當和味，以2017年12月起計，新世界共派息十二次，合共派息7.52元，雖然帳面計無利可圖，但計算派息在內，回報理想。


　　是次領展供股方面，集資所得有約50%用於還債，在目前息口趨升之情況下，供股集資還債當然可以減少利息支出，無可厚非。但長線持有收息的小股東要有心理準備，由於環球投資氣氛轉趨審慎，在供股完成後，領展股價回落至供股價，甚或跌穿供股價都不足為奇。　(領展供股系列之十)

 

新世界發展月線圖。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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