《午市前瞻》港股消化銀行危機後有力試兩萬 李寧56元可部署

恒生指數半日收報19560，升356點或1.85%，主板成交677.86億元。恒生中國企業指數報6638，升156點或2.41%。恒生科技指數報3977，升165點或4.35%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、百度集團-SW(09888)及阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股收報344.6元，升8.6元或2.56%，成交38億元;百度集團-SW收報144.7元，升19.6元或15.67%，成交23.65億元;阿里巴巴-SW收報82元，升1.5元或1.86%，成交19.97億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、百度集團-SW及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、百度集團-SW及阿里巴巴-SW。

(李寧網頁截圖)

李偉傑：恒指250天線支持力強



隔晚銀行危機再度傳來好消息，11間大型銀行宣布向第一共和銀行注資300億美元，進一步支撐市場信心，納指升近2.5%。港股今早受惠高開235點，科技股造好，帶動科指上午升逾4%。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前港股主要受市場信心左右，因為銀行危機尚未解除，銀行業出事對於各行業的影響都會很大。目前市場正在消化，而歐美銀行爆發危機前，恒指仍有力守穩250天線，假如本周末未有進一步壞消息，反映情況逐步好轉，恒指有力再挑戰20000以上。



市場今年對百度有較大憧憬



百度(09888)昨日正式發布文心一言，但董事長李彥宏指，內測過程中體驗的文心一言還不能算完美，但因為市場急切需求而於此時推出，百度股價昨午急挫跌穿250天線，今早高開8%，上午升幅持續擴大近16%。

李偉傑指市場擔心百度或會出現如谷歌發布bard時的尷尬場面，但昨日抄底後，今日百度再向市場公布已有逾3萬間公司正申請試用文心一言，利好市場信心。他認為百度推出文心一言後，市場普遍對百度有較大憧憬，昨日下試1202水平亦有力反彈，建議若再回落至250天線可以考慮部署。



伍禮賢：李寧受惠國潮有部署希望



李寧(02331)發布去年全年業績，股東應佔盈利40.64億人幣，增長1.3%，每股基本盈利155.38人幣分跌2.9%，派末期息每股46.27人幣分增長0.7%。股價今早平開後，9時半開市即急瀉逾10%，為半日最差表現藍籌。光大證券國際證券策略師伍禮賢向《經濟通通訊社》表示，李寧業績未算失望，全年業績微升，主要受下半年倒退拖累。產品方面，鞋類銷售增長理想，而且受惠於國潮，加上內地今年防疫鬆綁，經濟復甦、復常及內需增加，以現價計算市盈率30倍多少少不算貴。現時股價回調，可待56元買入，3至6個月目標可見65元，以買入價低一成作為止蝕位。



伍禮賢又提到，李寧同安踏(02020)均有值博因素，李寧主要受惠國潮；而安踏更受惠高端品牌的銷售所帶動。兩者估值都回落了不少，而且股價走勢的關聯性較高，均可值得留意。



林嘉麒：李寧去年存貨大增



但亦有意見看得更淡，元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，李寧業績比預期差，毛利率下半年跌，故今日大跌亦無可厚非，同時存貨大增而且高估值有關，認為短線須下試53元水平。

李寧(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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