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《嚟緊炒D乜》藥明生物下周派全年成績單　整固完中線料見77銀

17/03/2023

　　藥明生物(02269)下周三(22日)派發截至2022年12月31日止年度成績表，藥明發盈喜，預期截至2022年12月31日止年度利潤及歸屬於集團權益股東利潤同比分別增長約29%及約30%，主因預期收益增長約48.4%、新綜合項目數屢達紀錄，同時服務更多客戶以實現可持續的高增長等所致。

 

(藥明生物網頁新聞與媒體資源)


　　藥明生物主要提供有關生物製劑藥物發現、開發與生產服務。集團的服務涵蓋生物製劑發展過程的五個階段，即藥物發現、臨床前開發、早期臨床開發、後期臨床開發及商業化生產等。


　　截至2022年6月30日止半年，藥明生物錄得中期盈利25.35億人仔，同比增長37.6%，每股盈利61分。期內毛利約34.13億人仔，增48.6%，毛利率47.4%，跌4.7個百分點。


　　期內，營業額約72億人仔，增長63.5%。按地區劃分，佔總營業額54.1%之北美業務，營業額增長78%至38.96億人仔；佔總營業額24.9%之內地業務，營業額增長54.4%至17.92億人仔；佔總營業額18%之歐洲業務，營業額增長31%至12.97億人仔。


長線有望上試110銀


　　藥明生物之綜合項目數期內增長30.9%至534個，包括近500個非COVID綜合項目，臨床前項目數增長35.4%至287個。期內為434名客戶提供服務，比2021年同期352名客戶增82名，而未完成訂單總量增長至6月底約184.67億美元。


　　於2022年6月30日，集團之銀行結餘及現金為81.35億人仔，另有定期存款3.36億人仔，而借款總額為28.79億人仔，資本負債比率為8.1%。


　　技術走勢方面，日線圖顯示，藥明生物走勢現大陰燭，一度低見46.3銀，距去年11月低位44銀僅一步之遙，而且9RSI低見20水平，短期內有望整固完成。錢駿建議候47銀邊買入，首站料上試60銀，中線有望挑戰今年1月中高位77銀，長線有望上試110銀，跌穿去年10月低位35銀止蝕。

 

藥明生物今日(17日)跌1.64%收報48銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

　

撰文：錢駿

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