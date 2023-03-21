【虛幣世界】市場關注聯儲局議息，比特幣受制於28000美元

投資者關注美國聯儲局明日做出下一次利率決定，令比特幣升穿28000美元後回吐，而數據聚合商Truflation首席執行官Stefan Rust表示，投資者對法定銀行系統的信心正在迅速減弱，唯一可移植的安全避風港是比特幣，比特幣價格的快速上漲表明人們擔心，銀行業潛伏著更多問題——尤其是自瑞士信貸倒閉以來。



最近幾天全球銀行業崩潰的威脅減弱，而比特幣價格上漲，投資者希望美聯儲采取更溫和的政策，甚至希望議息上暫停長達一年的加息，市場估計最大機會加息25個基點。



市值前25名中的其他加密貨幣大部分都處於虧損狀態，APT（第1層網絡 Aptos 的代幣）和 MATIC（第2層平台Polygon的原生加密貨幣）最近分別下跌超過8%和6%。Solana區塊鏈的代幣小幅上漲。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報27829.21元，升0.41%(24小時比較．下同)；以太幣現報1746.19元，升0.77%；艾達幣報0.3366元，升1.36%；瑞波幣報0.3773，升1.04%。



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