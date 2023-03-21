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受困歐美銀行危機大市不穩　ATMJ各有隱憂點部署？

21/03/2023

　　近期受歐美銀行危機及美國加息存不確定性影響，恒指日升日跌表現反覆，昨日(20日)更一度跌穿萬九關，其中四大重磅科技股阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)及京東(09618)(ATMJ)自然無運行，其中騰訊今早(21日)曾低見330.4元，創兩個月新低，美團亦曾跌逾2%低見125.6元，兩股將分別於明日(22日)及周五(24日)公布業績，騰訊業績料不會太好，美團公布業績當日，則遭騰訊實物分派予股東作中期息。而京東續受困「百億補貼」，阿里近日雖再獲大行唱好，股價似有見底跡象，但上升動力成疑。ATMJ往後究竟如果部署呢？

 

(截自騰訊官網媒體資料庫)

 

券商料騰訊去年純利跌近52%　內地本月27款進口遊戲獲批

 

　　騰訊明日公布去年業績，受累去年內地遊戲收入下跌及新冠疫情影響雲業務，市場預測騰訊去年非國際財務報告準則純利介乎1096.72億至1228.78億人民幣，按年下跌0.7%至11.4%；中位數1161.53億人民幣，跌6.2%。去年純利預計介乎981.36億至1417.44億人民幣，按年下跌37%至56.3%；中位數1082.97億人民幣，減少51.8%。收入預計介乎5480.58億至5719.27億人民幣，按年下跌2.2%至上升2.1%。市場將關注騰訊管理層對今年復甦展望、成本優化進展及視頻號、SAAS(軟體即服務)業務加快變現情況，亦關注公司回購股份指引。


　　另外，中國國家新聞出版署公布今年3月進口網路遊戲審批名單，共27款遊戲獲批，其中包括騰訊的《莊園合合》、網易(09999)營運的《勁舞團：全民派對》及嗶哩嗶哩(09626)營運的《閃耀！優俊少女》等。不過，3月公布的批號數量較上月有所下降，今年1月共有88款遊戲獲批，2月則有87款。

 

美團上季料受惠放寬防疫帶動外賣需求　惟同日遭騰訊實物分派

 

　　美團周五亦將公布業績，料上季內地放寬防疫政策推高美團外賣需求，到店業務氣氛好轉。據彭博數據，市場平均料美團上季收入約579.12億人民幣，按年增16.9%；列帳虧損14.04億人民幣，按年收窄73.7%；經調整淨利6.34億人民幣，2021年同期蝕39.36億人民幣。

 

　　不過，需留意同日騰訊分派美團特別息影響，中金早前發表報告提醒，騰訊大股東Naspers此前曾將被實物分派的京東股票賣出，市場普遍預期美團在派息後也將面臨一段時間的拋售壓力。

 

京東暗示補貼為恒常措施　摩通降目標價至165元

 

　　京東本月初推出100億人民幣補貼活動，早前公布業績時更指是希望以天天低價的經營理念帶動日常銷售，暗示補貼活動將為恒常措施。

 

　　摩通發表最新報告，予京東「中性」評級，目標價由270元降至165元。摩通指，如果投資者重新對當前預測的實現有信心，料京東股價可以上漲40至80%，惟一旦目標未能實現，除了盈利削減外，該股或較其他成熟的同行下調評級。投資者需要數個季度才能重新建立對京東的投資預期，料在此期間，公司收入增長及100億人民幣補貼計劃所帶來的投資回報(ROI)等將作為其股票的主要驅動因素。

 

匯證料阿里明年逐步復甦　中金予目標價137元

 

　　阿里近日則獲兩間大行唱好，其中匯證指，消費市場復甦步伐或較預期滯後，客戶管理收入(CMR)的增長將帶動阿里巴巴未來的利潤回升。另阿里降低對購物節的重視程度，使3月份商品成交金額(GMV)增長更為正常化，而穩健的服裝銷售有助抵銷家電和消費電子產品的疲弱表現，預期阿里在2024財年將逐步復甦，並取決於未來消費信心改善，CMR和GMV的增速差距或於明年第一季收窄，維持其美股「買入」評級，目標價138美元。


　　中金則指，近期邀請阿里巴巴管理層進行非交易性路演，公司投入內容化、建設價格力、持續探索近場電商，提高平台活躍度和消費者粘性，另公有雲依然保持健康增長，長期上雲趨勢持續。在國際業務不利因素逐漸消解下，公司有望重新回到增長軌道，予「跑贏行業」評級，2023/24財年收入和利潤預測不變，目標價137元。

溫傑：騰訊可績後再部署　京東宜先觀望阿里80元可吸 

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，大市未來幾日未必會爆升，且騰訊業績不似太好，傾向在騰訊業績公布後再部署，以現時市況如果業績不對辦隨時可跌5至8%。本來騰訊350元以下已可買第一注，惟大市未穩，而其業績能見度也不高。騰訊去年第三季業績已麻麻，其中手遊業務仍只靠《王者榮耀》，到今年1月才重啟部分版號，且受限制成年人打機影響。除非去年第四季成本控制更好兼宣布回購，騰訊業績亮點應不多，市場預期盈利有機會倒退，料難推升股價。

 

　　至於京東，溫傑指，本來電商競爭就很大，京東還要推出百億補貼，今年業績令人擔憂，股價現跌至150元低位，有貨惟有續持有，但不宜溝貨加注，宜先觀望，而阿里跌至80元可吸納。

 

黃瑋傑：港股距見底不遠　阿里即使回升也會跑輸

 

　　另輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，上周恒指跌至約19100點開始「跌唔落」，且相對強弱指數(RSI)已出現四底背馳，另值得留意，過去科指會比恒指更弱及先行下跌，但3月10日跌至3754點創年內新低後就再沒跌穿，且低位不斷向上移，故料港股距離見底不遠。而阿里巴巴也出現底背馳，但它始終是弱勢股多蟹貨，就算觸底回升料亦會跑輸其他科技股。

 

　　騰訊今日收市升2.63%報343.6元，阿里升1.64%報80.5元，美團升0.93%報130.1元，京東跌0.2%報150.1元。其他科技股普遍上升，嗶哩嗶哩升6.91%報181元，網易升0.23%報133元，百度(09888)升3.21%報148.1元，小米(01810)升1.63%報11.2元，快手(01024)升0.57%報53.3元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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