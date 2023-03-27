【虛幣世界】Euler被盜代幣獲返還，EUL反彈近五成

消息指，Euler Finance的2億美元早前遭黑客發現漏洞而被盜，不過隨後大部分被盜資金則返還給了該協議。Euler的原生EUL代幣曾反彈近五成，其中大部分漲幅發生在黑客將代幣返還給協議之後，分析指這可能激發了交易員的積極情緒。



來自區塊鏈瀏覽器Etherscan的數據顯示，截至週六，價值近9000萬美元的超過51000 個以太幣在美國時間早些時候被送回Euler部署者合約。然而，區塊鏈數據顯示，錢包還進行了幾筆其他交易，將數千萬dai穩定幣轉移到另一個錢包。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28006.55元，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1779.59元，升0.32%；艾達幣報0.3548元，跌0.28%；瑞波幣報0.4480，升0.01%。



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