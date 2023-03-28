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【虛幣世界】CFTC對幣安提起訴訟，比特幣跌破27000美元

28/03/2023

　　在美國商品期貨交易委員會(CFTC) 對幣安及其創始人趙長鵬提起訴訟，指該加密貨幣交易所涉嫌違反監管規定，故意在美國提供未註冊的加密貨幣衍生產品，違反了聯邦法律。


　　Coinbase交易所BTC/USD交易對跌至26525美元，為3月17日以來的最低點；比特幣最近交易價格受制於27000美元，在過去24小時內下跌3.1%。StockCharts.com 的高級技術分析師 Julius de Kempenaer表示，有關於幣安－CFTC訴訟「很可能」導致BTC的價格走低。


　　 然而，他補充說該訴訟的「影響尚不清楚」，儘管它提供了加強監管審查的最新例子，行業將繼續密切關注這一趨勢。 他表示，比特幣可能會跌至之前的突破水平，接近 25000 美元。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27061.31元(美元．下同)，跌0.23%(24小時比較．下同)；以太幣現報1712.40元，跌0.16%；艾達幣報0.3450元，跌0.17%；瑞波幣報0.4795元，升0.13%。

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