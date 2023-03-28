  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

阿里巴巴成立六大業務集團　各業務具備條件可獨立融資及上市

28/03/2023

　　阿里巴巴(09988)主席兼首席執行官張勇向全體員工發信，宣布啟動「1+6+N」組織變革，在阿里巴巴集團之下，設立六大業務集團和多家業務公司，並設有各自董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團全面實行控股公司管理。

 

（截自阿里巴巴官網媒體資料庫）

 


設六大業務集團 擬獨立融資和上市


　　內部信提到，將設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團，而其他具備條件的業務組織將設立多家業務公司，實行公司化管理。重組後，各業務單位有獨立CEO，當中雲智能集團，由張勇兼任CEO；淘寶天貓商業集團，戴珊任CEO；本地生活集團由俞永福擔任CEO；菜鳥集團由萬霖擔任CEO；國際數字商業集團由蔣凡任CEO；而大文娛集團，則由樊路遠擔任CEO。


　　張勇在信中強調，市場是最好的試金石，未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。


將全面實行控股公司管理


　　他指出，今次調整後，除滿足上市公司合規要求外，集團的中後台職能部門將全面做輕、做薄，將全面實行控股公司管理，又指多年以來積累的中後台能力，將有序進入到相關業務集團和公司，為前台業務發展繼續發揮重要價值。


　　張勇在信中強調，市場的變化永不停止，新一代技術浪潮不斷湧現，不擁抱變化就會變得僵化，不改變自身就會被時代打敗。24歲阿里正迎來新的發展契機。要成為一家活102年的好公司，要堅持讓天下沒有難做的生意，就必須始終自我驅動，必須具備自我變革的勇氣，必須堅持走在自我變革的路上。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

378.200

異動股

03690

美團－Ｗ

134.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.680

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 378.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 134.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.680
  • 03888 金山軟件
  • 38.800
  • 02328 中國財險
  • 8.160
股份推介
  • 00861 神州控股
  • 3.930
  • 目標︰$4.40
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.140
  • 目標︰$15.00
  • 03888 金山軟件
  • 38.800
  • 目標︰$42.50
  • 01171 兗礦能源
  • 25.450
  • 目標︰$25.53
  • 06618 京東健康
  • 60.500
  • 目標︰$72.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.250
  • 00700 騰訊控股
  • 378.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 134.600
  • 02333 長城汽車
  • 9.460
  • 00005 滙豐控股
  • 52.650
報章貼士
  • 00700 騰訊控股
  • 378.200
  • 目標︰$400.00
  • 02338 濰柴動力
  • 12.260
  • 目標︰$14.00
  • 02669 中海物業
  • 8.910
  • 目標︰$11.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/03/2023 16:32  《盤後部署》康師傳因兩個因素大跌，可候至12.4元以下吸納

28/03/2023 18:15  阿里巴巴成立六大業務集團，各業務具備條件可獨立融資及上市

28/03/2023 17:27  萬洲全年生物公允價值調整前純利升34.3%，息25港仙

28/03/2023 16:42  商湯(00020)全年虧損收窄至60.4億人幣，不派息

28/03/2023 17:42  傳金管局與證監會下月合舉會議，協助加密貨幣企業獲取銀行服務

28/03/2023 17:44  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒９３億元，買騰訊沽聯想

28/03/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】多行跟進騰訊、美團及小米，麥格理升騰訊至４９６

24/03/2023 17:53  《嚟緊炒Ｄ乜》明源雲下周派發去年度業績，中線目標９﹒２４銀

28/03/2023 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，隔夜拆息微軟至１﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里巴巴成立六大業務集團　各業務具備條件可獨立融資及上市
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》博鰲論壇今起舉行　滬指三連挫　外資轉流入
人氣文章

新聞>財經熱話

績後大行紛降目標兼騰訊分派沽壓未消　美團縱反彈難轉勢？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

撇3子女赴美登台 鍾嘉欣產後低胸曬弗爆身材
人氣文章

時事要聞

未到80不足20真齒 8成基層無檢查未洗牙 促增公營牙科服務
人氣文章

小薯茶水間

內地消費必知！使用電子支付要有內地戶口！邊6間銀行可以在港遙距開戶？邊間所需文件最少？呢間親赴內地分行先啟動到戶口
DIVA CHANNEL
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

為何國際藝術機構都想進駐香港？想提升藝術市場的地位，還需要做甚麼？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

相識多久才上床？何時發生性行為，是時機問題，還是關係問題？
人氣文章

遊於藝．Bosco Hong

藝術家和畫廊的關係往往只靠空談？雙方合作上有哪些細節內容需要注意？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
來一趟聲療之旅！Calming Spot頌缽體驗5月登陸香港：以音頻共振療癒身心，找回片刻寧靜
人氣文章
中大研發無線電子支架！利用電刺激治療胃酸倒流，無創、非入侵性、成本較低
人氣文章
新冠陰謀論成真？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/03/2023 20:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/03/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/03/2023
阿里巴巴成立六大業務集團　各業務具備條件可獨立融資及上市
人氣文章中國故事28/03/2023
《神州經脈》博鰲論壇今起舉行　滬指三連挫　外資轉流入
人氣文章財經熱話28/03/2023
績後大行紛降目標兼騰訊分派沽壓未消　美團縱反彈難轉勢？
人氣文章國際動態28/03/2023
迪士尼展開首輪裁員，預期人數達7000個
人氣文章香港要聞28/03/2023
旅監局:做好協調，考慮要求入境團等候用膳期間留在旅遊巴上
人氣文章FOCUS28/03/2023
【FOCUS】從香江到美國　商業地產冷風吹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

陶冬看「2023年：政策轉變之年」——立即參加亞洲本年度最矚目財經講座！

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金