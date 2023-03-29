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TVB：人員變化屬自然流失否認裁員　獲逾50間機構投資者接洽

29/03/2023

　　電視廣播TVB(00511)行政主席許濤出席業績記者會表示，會繼續改革業務架構，去年非電視收入佔整體收入超過30%；電視節目目前佔市場份額77%，又指已提升管理團隊，已更換57%高管，預料今年會繼續改革，非電視業務會繼續發展，達至收入多元化。

 

（Shiana攝）


裁減人手涉180人 以自然流失為主


　　集團此前公布2.6億元營運成本節省計劃，並遣散5%員工。企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，主要涉及製作成本，如外判製作費等。人員方面涉及180人，但以自然流失為主。被問及最近公布重大消息的手法，許濤指管理層不重視短期股價波動，會根據發布官方指引發布消息。


　　商務營運總經理蕭世和表示，今年第一季廣告已有增長，因應收視增加，已上調廣告價格，會帶來更高效益；並繼續提升免費電視市場佔有率，目前為82%。


已向執法部門投訴小股東大聯盟


　　記者會開始前公司在現場發放新聞稿，回應「大台小股東大聯盟」群組在網上發表的帖文，指這個群組從未與管理層接觸，帖文中包含大量失實和誤導資訊。公司已向相關的執法部門投訴上述行為，希望通過這份聲明，向股東和大眾表達對這個群組的立場，並再次重申對股東權益和公司價值的承諾。


逾50間機構投資者對公司有興趣


　　許濤表示，基於外界已留意到公司的改革，陸續收到多方表達對投資公司的興趣，涉及約50間投行及機構投資者等，主要來自中國內地，亦預期將來投資者背景會更豐富，內地股東數量會更多。


　　李福來表示，目前有來自上海商業銀行2.5億美元的債務，該行已將當中2億美元債務的限期，由今年中延至2025年中，減輕公司財務壓力。截至2020年底，公司有約10億美元現金，未來不打算再借貸。


暫未知與淘寶合作直播帶貨對盈利影響

 

（Shiana攝）


　　電視廣播日前公布與淘寶合作直播帶貨，第一場直播銷售量超過2600萬港元，許濤指，帶貨活動應處於早期，難以判斷對盈利的影響，但認為上行空間很大，會加以利用公司內容植入的優勢。直播帶貨將會帶來三方面收入，包括藝人收入、賣貨佣金或自家貨品銷售。另外，公司目前在抖音有3個直播帳號，粉絲數目、交易商品總額及商品豐富度都持續提升。


　　節目內容營運總經理曾志偉則指，是次與淘寶合作並非由TVB主動提出，而是對方見到國內素人帶貨已到盡頭，希望以藝人帶貨為新方向，促成今次合作。他又指，未來會加強與內地合作製作節目，希望減低自身製作成本，靠合作製作提高收入及節目質素。


　　TVB自家電商士多方面，電商業務群總裁岑迪贊表示，去年收入超過8億港元，活躍客戶有11萬，每張單價約800港元。


直播帶貨以經典劇提供情懷價值 結合藝人人設及商品

 

（Shiana攝）


　　電視廣播與淘寶合作的第二場直播周四（30日）舉行，並以經典劇集《衝上雲霄》為主題，阿里巴巴淘寶直播事業部總經理程道放出席記者會指，直播會利用TVB原有的劇集IP和藝人人設，分析背後的粉絲結構選擇商品；第一場直播銷量較佳的為香港本地藥妝。


　　阿里巴巴淘寶直播生態負責人葉鎮參又指，與TVB合作直播提供情懷價值，例如在第一場直播中，即使觀眾聽不懂粵語，仍要求藝人以粵語直播。情懷價值可吸引消費者進入直播間，並持續下單，長期追隨。被問到首兩場直播相隔時間較長，上海翡翠東方傳播有限公司總裁彭明曄指，因要用較多時間準備相關內容及藝人，4月份開始將每星期舉行一場直播，從第3場直播開始，觀眾亦可自行選擇內容，如IP主題、藝人等。


　　阿里巴巴(09988)周二（28日）宣布重組成立六大業務集團，程道放認為是好事，每個業務可「輕裝上陣」，但詳細情況留待集團之後再說明。他又指，電商市場去年的總銷售額達3萬億人民幣，以前直播可享「流量紅利」，但大市場已見底，直播模式進入下半場階段，除直播主的「一技之長」外，還要以內容、商品及售後服務等綜合能力取勝。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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