京東擬分拆兩業務在港上市 獲大摩唱好飆7%仲可以追入？

繼阿里巴巴(09988)日前宣布重組，擬分拆業務獨立上市後，京東集團(09618)昨日(30日)亦公布擬分拆京東產發及京東工業在香港上市，並已提交申請，大摩指此舉將可釋放更多價值，京東昨於美股率先急升7.82%收報44.4美元，今日(31日)於港股也一洗本季頹勢，最多飆逾8%，半日仍升7%。值得一提，京東本季已累跌逾兩成，表現較其他重磅科技股差，且在藍籌中墊底，或可借此消息追落後。另市傳阿里旗下物流業務「菜鳥」開始準備在港上市，今日股價最多再飆逾半成高見102元，時隔逾月重返紅底。

(Shutterstock)

京東產發京東工業昨齊遞表 京東：可使投資者更好評估公司



京東集團公布，計劃分拆京東工業及京東產發在聯交所主板獨立上市。兩間公司昨日已通過聯席保薦人向聯交所提交上市申請表格，聯交所已確認公司可進行擬議分拆，預計會透過全球發售的方式進行，包括香港公開發售及國際發售。據《華爾街日報》引述消息指，兩間公司分別計劃集資約10億美元(約78億港元)。京東集團目前分別持有京東工業及京東產發77.95%及74.96%股權，分拆完成後，京東將繼續間接持有兩間公司50%以上的股權，因此將仍是其子公司。

京東產發目前是中國和亞洲領先、增長最快的現代化基礎設施開發及管理平台，主要包括物流園區、產業園區及其他，提供基礎設施解決方案，並將其客戶群拓展至第三方物流、電子商務、製造、零售等新經濟產業。京東工業則為內地工業供應鏈技術與服務提供商。京東指，分拆將可使投資者能夠更好地評估公司，並專注於京東集團業務，亦可按兩公司自身優勢更好地反映價值，提高其營運和財務透明度以及其形象，並有助加速業務增長。





大摩：將可釋放更多價值 可視為正面潛在催化劑

摩根士丹利發表研究報告指，京東計劃分拆京東工業及京東產發上市可被視為正面潛在催化劑，透過分拆業務，將可從其子公司釋放更多價值。市場對京東核心電子商務業務的低估值，加上該股年初至今的表現不及同行，顯示其可能會出現反彈，予「增持」評級，美股目標價66美元。

傳阿里旗下菜鳥擬年底來港上市 估值逾200億美元



另外，阿里日前宣布重組，設立六大業務集團，表示未來或獨立上市。最新據《彭博》引述消息報道，阿里旗下物流業務「菜鳥」開始準備在香港獨立上市，估值逾200億美元(折合約1560億港元)，中金及花旗正合作，目標最快今年底上市，但菜鳥回應稱，尚未有明確計劃及上市時間表。根據阿里最新公布的業績，菜鳥上季收入約230億人民幣，按年增長17%。

溫鋼城：分拆消息料對股價有幫助 惟若以陰燭收市要小心



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，京東之前推出百億補貼希望刺激自己平台銷售，結果令股價顯著下跌，由250元急插至150元，今次分拆消息料對股價有些幫助。另值得留意，阿里擬分拆六大業務亦沒可能不知會中央，既然中央接受，其他科技股如騰訊(00700)也可能陸續有業務分拆。不過，京東分拆業務只是短暫消息，需時消化，今日稍後還要看能否補回3月10日的下跌裂口約163至178元，如升至178元補了裂口，後市會較樂觀，而今日裂口高開，以裂口補裂口意味未來會出現島形底，如再升穿192元阻力，有機會上試230元，但應需要一些時間。另今日如以陽燭收市，代表市場收貨，沒太多人於高位出貨，有人肯買上去，相反如以陰燭收市，意味高開低收，消息出了是時候出貨。

另溫鋼城指，阿里現價不建議追入，能否企穩100元成疑，有貨可減持部分，除非下周回至95元以下，否則可待放完復活節長假再部署，始終今日是季結或需粉飾櫥窗，大市升勢難作準，但相信阿里最壞時間已過，集團又那麼快就有分拆菜鳥的消息，料可予市場信心，應難再跌回之前低位78元。

京東半日升6.99%收報174.6元，連升4日，累升13.97%，成交27.03億元。阿里亦升3.92%報100.7元，成交54.81億元。其他科技股則表現各異，騰訊升0.16%報385.6元，美團(03690)升2.89%報146.1元，網易(09999)升0.88%報137.1元，百度(09888)跌1.74%報146.9元，小米(01810)跌0.49%報12.08元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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