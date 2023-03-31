【虛幣世界】SushiSwap CEO：美國監管機構令加密貨幣帶來壓力

Sushi Swap CEO Jared Gray在表示，近期美國監管機構向加密貨幣的打擊，令行業帶來巨大壓力，他表示參議員 ElizabethWarren將組職一支「軍隊」來規範加密貨幣行業，消息令原本興奮熱情的交易員都冷卻了。



早前Gray聲稱，美國證券交易委員會 (SEC) 向Gray和 Sushi DAO發出傳票，內容有關於其控制龐大的加密貨幣行業。儘管Gray拒絕透露傳票的細節，但這可能表明該協議將與監管機構展開一場曠日持久、代價高昂的法律鬥爭，監管機構已發誓要對加密公司實施更嚴格的監管。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28262.93元(美元．下同)，升0.84%(24小時比較．下同)；以太幣現報1812.33元，升1.04%；艾達幣報0.3794元，升0.87%；瑞波幣報0.5342元，升0.43%。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php





又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名