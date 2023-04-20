美元走強油價金價齊挫 惟同獲大行唱好 油股金礦股可趁調整吸納

聯儲局「褐皮書」揭示美國經濟放緩，市場擔心聯儲局若繼續加息，可能窒礙美國對石油需求，連同美元匯價上升，拖累油價昨日(19日)跌2%創逾兩周低，美元走強同樣不利以美元計價的黃金，紐約期金曾跌穿2000美元，之前展現強勢的石油及金礦股今日(20日)齊下跌。不過，油價受油組減產及石油庫存處低位等支撐，料跌極有限，不少分析員都預期可升至100美元，最近亦有大行上調「三桶油」目標價，至於金價近期逼近歷史高位，主要受益美國停止加息甚至減息預期，而今年美國經濟衰退預期也刺激資金流向黃金，有機構最牛看2600美元，看來每逢石油及金礦股回調都可趁機吸納。

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憂美續加息損需求油價跌2% 美元走強金價曾跌穿2000美元

聯儲局昨晚發布最新經濟「褐皮書」，指最近幾周美國經濟增長陷入停滯，招聘和通脹放緩，獲取信貸的渠道變窄，措辭較3月初矽谷銀行倒閉前的報告更為悲觀。不過，有聯儲局官員呼籲進一步加息帶動美元走強、孳息率上揚。美匯指數漲0.2%至101.95，本周迄今共漲0.4%。美元走強使以美元計價的黃金及石油受壓，市場亦擔心聯儲局若果繼續加息，可能窒礙美國對石油需求。紐約期金跌12.4美元或0.6%，報每盎司2007.3美元，盤中最低曾觸及1980.90美元。紐約期油跌1.7美元或2.1%，報每桶79.16美元；倫敦布蘭特期油亦跌1.65美元或2%，報83.12美元；紐油和布油收市價都是3月31日以來最低。





雖然較早時美國公布的上周原油庫存下降460萬桶，跌幅高於預期，且是3周以來最大跌幅，但有關正面消息被美元匯價反彈抵銷。投資者亦關注歐洲通脹高企，以及中國經濟數據未算一面倒向好。SKCharting.com首席技術師Sunil Kumar Dixit認為，紐約期油價格可能下試75.7美元，倘失守或進一步向下，技術上回補74美元缺口。

專家：石油庫存處低位 油價將升至100美元並持續幾年



不過，資深能源專家、Ninepoint Partners的合夥人兼高級投資組合經理Eric Nuttall近日接受採訪時表示，儘管存在全球經濟衰退的風險，但油價未來幾個月內即將飆升，10年低位的石油庫存是油價可能大漲的主要催化劑。現正處於持續多年的石油牛市，不僅能看到油價漲到100美元，而且會在未來幾年保持這一水平。



事實上，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)本月初宣布聯手減產，多個成員國自5月起至年底累計每日減產166萬桶，不少分析員已預期會將油價推高至每桶100美元，高盛隨即將今年底布蘭特期油價格預測調高5美元至每桶95美元，2024年底預測調升3美元至100美元。

內地汽柴油價創年內最大漲幅 發改委料油價短期震盪偏強

另外，國內油價迎來年內最大幅度上調。國家發改委公告，自4月17日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高550元和525元人民幣。國家發改委價格監測中心監測顯示，本輪成品油調價周期內(3月31日至4月14日)國際油價大幅上漲，預計短期將震盪偏強運行。下一次調價視窗將於4月28日24時開啟。

業內機構普遍認為，新一輪成品油價格小幅上調概率較大。隆眾資訊成品油分析師李彥認為，多個產油國出台額外減產計劃，原油供應趨緊預期增強，疊加亞洲需求前景向好，均為國際油價帶來利好支撐。卓創資訊成品油分析師王雪琴指，美國能源信息署上調今年和明年原油預測，加上美元走弱對價格形成支撐，原油利好因素佔據主導，短期油價仍以偏強波動為主。

瑞信升三大油股目標首選中海油 高盛指中石油估值股息吸引

近日亦有多家大行唱好石油股，其中瑞信指，三大石油股今年股價平均累升近四成，但中海油(00883)表現落後於中石油(00857)及中石化(00386)是不合理，尤其當前油價環境利好上游企業。今年中海油首季業績應顯示其季度盈利已觸底，另預料今年油價可達85美元，將對中海油有利，集團將錄得具吸引力的銷量增長，盈利可持續增長，將目標價由13.5元升至15.5元，維持「跑贏大市」評級，為石油股中首選。瑞信亦將中石化目標價由4.3元升至6元，評級由「中性」升至「跑贏大市」；中石油目標價由5.7元升至6.1元，維持「跑贏大市」評級。



高盛則看好中石油，指其年初至今股價累升約50%，但目前中石油H股股價折算相當於油價每桶69美元，在全球層面而言估值仍吸引。同時，中石油今年股息收益率為9%，與全球同業的平均水平5%相比仍具有相當的競爭力，又預計集團的自由現金流將靠近10年高位。高盛將中石油視為每桶80美元以上石油的長期看漲期權，又料這個價格將持續到2025年，而隨著油價繼續徘徊在80美元以上的時間更長，料集團強勁現金流將轉化為股息和潛在的股票回購，重申「買入」評級，並列入確信買入名單，目標價6.5元。



另美銀證券預計受惠於需求和利潤率回升，推動煉油板塊改善，再加上OPEC減產刺激油價回穩，因此上調中石油2023至2025年稅後淨利預測，相應將目標價由4.8元升至6元。而中石化可能會進一步增加派息及股票回購力度，因此亦將其目標價升至6元。此外，國資委日前表示鼓勵國有企業通過提高派息或股票回購，為股東提供更多資本回報，而中石油及中石化均有響應，相信在國企改革趨勢下其市帳率可重新恢復到歷史平均水平。

花旗升今年金價預測至2050美元 機構最牛看2600美元





金價方面，上周創下每盎司2041美元的歷史第二高紀錄，距離2020年8月的歷史最高紀錄2069美元不到2%，而截至4月17日止過去6個月，金價上漲幅度達22.05%，今年以來漲幅也達10%。推升金價關鍵因素相信是美國通脹逐漸降溫，聯儲局開始放緩加息，市場期待停止加息甚至開始減息。根據歷史數據，美國加息周期結束後3個月金價平均漲幅5.84%，在首次減息後半年內可再漲17.7%。

不少大行如花旗及摩通均認為啟動減息後，金價將再創歷史新高，其中花旗將今年平均金價預測上調7.9%至每盎司2050美元。英國盈豐財資(CMC Markets)更預測金價可能飆至2600美元。另《CNBC》早前一篇文章引述金融服務公司CMC Markets市場分析師Tina Teng預期，金價將有機會達到每盎司2500至2600美元。惠譽解決方案(Fitch Solutions)早前亦將今年金價均價預測從原本的每盎司1850美元升至每盎司1950美元，又指全球金融不穩定可能會在未來幾周推升金價來到歷史新高的每盎司2075美元，不過因為美元仍然強勢，在這個區域會遭遇壓力。

全球央行狂買黃金 世界黃金協會：創13年來最高水平

此外，全球央行也正在加快儲備黃金。根據世界黃金協會(World Gold Council)資深分析師Krishan Gopaul統計，今年1月及2月全球央行買進了125公噸的黃金，這是自2010年以來最高水平。





今日石油股及金礦股齊下跌，中海油半日跌0.63%報12.54元，最多跌1.74%至12.4元；中石油半日跌0.19%報5.18元，最多跌1.16%至5.13元；中石化半日升0.4%報5.07元，惟亦曾跌1.19%至4.99元。紫金礦業(02899)半日跌3.5%報13.78元，招金礦業(01818)跌1.65%報13.12元，山東黃金(01787)跌2.99%報16.86元，中國黃金(02099)跌0.36%報42.05元，SPDR金ETF(02840)無升跌報1453元。





(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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