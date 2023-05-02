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匯控業績勝預期　復派季息兼回購　高盛唱好股價急彈仲追得過？

02/05/2023

　　「大笨象」匯控(00005)今日(2日)中午公布業績，今年首季稅前盈利勁升逾兩倍，遠勝市場預期，集團又宣布恢復派季度股息10美仙，以及回購最多達20億美元股份，股價午後抽高，最多飆半成，創近兩個月高，收市仍升逾4%，高盛料股價反應正面，予目標價75元，不知現價可否追入呢？

 

(資料圖片)

 

首季稅前盈利升2.1倍收入增64%　派季息10美仙


　　匯控首季列帳基準稅前利潤128.86億美元，按年升2.11倍，高於市場預測介乎90億至96億美元，並派發自2019年以來首次季度股息每股0.1美元。集團除稅前利潤增至129億美元，當中包括撥回與計劃出售法國零售銀行業務相關的減值21億美元(原因是交易能否完成並不明朗)，以及3月收購英國矽谷銀行(SVB)錄得暫計增益15億美元。

 

　　香港上海匯豐銀行列帳基準除稅前利潤按年升1.12倍至58.49億美元；英國匯豐銀行列帳基準除稅前利潤27.14億美元，去年同期錄除稅前虧損2300萬美元。按業務劃分，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場固定匯率除稅前利潤按年升86.5%至20.4億美元；財富管理及個人銀行固定匯率除稅前利潤升3.76倍至52.71億美元；工商金融固定匯率除稅前利潤升1.88倍至48.12億美元；企業中心固定匯率除稅前利潤錄7.63億美元，去年同期錄虧損3200萬美元。

 

　　另匯控首季收入增64%至202億美元，乃集團旗下所有環球業務的淨利息收益均因利率上升而增長所致，此外亦包括與法國和英國交易相關的增益。期內淨利息收益率為1.69%，較2022年首季上升50個基點，與2022年第四季相比則增加1個基點。預期信貸損失及其他信貸減值準備為4億美元，下跌2億美元。普通股權一級資本比率為14.7%，較2022年第四季增加0.5個百分點。


擬3個月內回購最多20億美元股份　今明年派息率達五成


　　匯控行政總裁祈耀年表示，首季業績表現強勁，三大環球業務均表現出色。集團除宣布派發自2019年以來首次季度股息外，同時宣布回購最多達20億美元股份，意向於3個月內完成。倘若資本處於適合水平，集團或會於今年及往後進一步回購股份。按照業務目前的良好勢頭，預期集團日後將擁有強大股息分派和股份回購能力。

 

　　匯控又表示，仍有信心自今年起實現平均有形股本回報率(ROTE)至少達12%的目標，並毋須依賴重大收購及出售影響。目前意向為中期普通股權一級比率維持在14%至14.5%的目標範圍，2023及2024年的派息比率50%。此外，經計及實施IFRS 17「保單」產生約20億美元減額後，預期今年淨利息收益最少達340億美元，惟預期隨利率上升，更多資金轉移至定期存款的壓力將會持續。另預期收購英國矽谷銀行及在全球各地的相關投資，會令集團營業支出增加約1%。

 

匯控：首季業績證明以往戰略有效　相信盈利可持續

 

　　對於近日平保(02318)表態支持分拆匯控議案，祈耀年表示，最快及最安全提升業績及提高股息方法就是執行集團在3年多前開始實施的戰略，而首季表現已有力地證明了其戰略有效，相信該戰略正帶來強勁業績，亦是對股東的最佳答案。另外，出售法國零售銀行業務的交易能否完成儘管面臨不確定性，但仍是正確方案，談判已開始，不排除重新考慮交易的可能性，而集團出售加拿大業務方面的進展順利，相信可在2024年初完成交易。

 

　　祈耀年又表示，匯控業務無論在地區分布、業務分類及收入來源方面均呈多元化，不單依賴利率變化，因此相信未來盈利將可持續。而對於美國第一共和銀行遭到接管，他表示很高興情況已獲解決，儘管部分美國區域銀行存在挑戰，但應不會出現全球銀行業危機，而上述事件不會對匯控業務產生負面影響。

高盛：業績遠超預期料股價反應正面　予目標價75元

 

　　高盛發表研究報告指，匯控首季基礎稅前利潤為94億美元，遠超該行預期，而首季股息10美仙亦高於市場預期，儘管針對新會計準則進行調整，但2023財年淨利息收入指引保持不變。另集團宣布將回購最多達20億美元股份，並繼續致力於從今年起實現12%以上ROTE，2023至2024財年派息率約為50%。

 

　　高盛又指，匯控首季業績穩健，預計股價將會有正面反應；在其他條件不變的情況下，今次業績將有望令市場上調盈測，予目標價75港元及「買入」評級。

 

林嘉麒：料次季續派息　惟股東會召開在即或影響股價

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，匯控首季按年多賺2.1倍，按季多賺逾1倍，業績不差，而淨利息收益率由前一季1.68%微升至1.69%，信貸撥備跌至4億美元，亦見資產質素好轉。另市場最關注的季度股息亦恢復派0.1美元，與以往季息一樣，除非外圍出現很大風險，否則料次季仍會繼續派息。雖然市場仍擔心外圍銀行業風波，隔晚美國第一共和銀行就被摩通接管，但匯控之前出手收購英國矽谷銀行，反令其今次增加15億美元稅前利潤，對整體盈利有幫助，而市場料美國只加多一次息，若流動性問題改善將可紓緩對銀行倒閉擔憂。事實上，今輪美國銀行業風波暫只波及區域性銀行，大型銀行股反而有資金追捧，相信事件過後尤其吸納一些區域性銀行後，會對匯控有幫助。

 

(《hot talk 1點鐘》節目截圖)

 

　　林嘉麒續指，大摩及高盛都料匯控今年會回購20億或30億美元股份，雖金額不算很多，但料回購對股價有支持作用，亦從側面反映匯控有一定資產質素，今次業績亦見資本比率略為上升。不過要留意，雖然今次業績對股價有幫助，但股東大會即將召開，要關注小股東的要求能否達成，會否影響日後董事會變動，以及由小股東以至大股東平保都贊成分拆等事件的發酵，這些都會對股價有影響。

 

　　匯控今日收市升4.45%報58.65元，最多升4.99%高見58.95元，成交18.78億元。其他本地銀行股升跌不一，其中中銀香港(02388)公布首季提取減值準備前經營溢利按年升14.2%，淨息差按季收窄15個基點至1.5%，今日跌2.02%收報24.2元；渣打(02888)則跌0.08%報61.6元，恒生(00011)跌0.34%報115.7元，東亞(00023)升0.78%報10.4元，大新銀行(02356)升0.64%報6.32元。

 

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 


 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評地產匯控及港股大市，立即重溫

 

 

 

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