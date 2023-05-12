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《午市前瞻》氣氛轉淡恒指牛熊線難保 京東健康有機染藍但難炒起

12/05/2023

　　恒生指數半日收報19718，跌25點或0.13%，主板成交589.46億元。恒生中國企業指數報6706，升11點或0.18%。恒生科技指數報3909，升46點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報332.2元，升5.8元或1.78%，成交30.8億元；阿里巴巴-SW收報84.55元，升1.9元或2.3%，成交24.42億元；美團收報134元，升5.5元或4.28%，成交23.78億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團。

 

(京東健康網頁截圖)

 

　　
曾永堅：恒指失250天線將試年內低位18800


　　內地宏觀經濟數據差過預期，恒指繼績於250天線上下爭持。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，目前港股面對多項不利因素，包括外資因美國債務上限逼近而審慎入市，同時內地CPI及PPI升幅低過預期，影響市場早前對經濟復甦的樂觀預期，外資與北水同樣轉趨審慎，令港股成交持續下跌。


　　他提到，恒指近期在250天線見支持，若能持續守住該線，證明大市仍處於上落市格局，但若連續一周都未能收高於250天線，大市料反覆下試3月低位18800，目前在不利因素包圍下，他認為後市下試18800的機會較大。


網醫行業未受政策利好


　　恒指公司將於今日收市後公布季檢結果，此前多隻染藍大熱公布首季業績，包括京東健康(06618)、理想(02015)及普拉達(01913)等，但恒指公司建議容許外國公司納入恒指成分股諮詢至本月底才完結，故普拉達於今次季檢染藍機會不大。曾永堅分析指，以股份流通量、成交量及行業代表性而言，京東健康相對較理想有更大機會染藍。


　　他提到，整個京東系業績都好過市場預期，對股價會有一時沖喜作用，但針對京東健康，市場仍然關注網醫行業整體競爭，以及政策方面仍有限制，會擔心今次業績好表現未必能夠持續，尤其政策面支持力度不大，市場對京東健康估值很難一時提升，料有較為大機會議繼續反覆下行。


理想績佳沖喜但僅支持技術炒作


　　另一染藍大熱理想汽車業績同樣令人喜出望外，但曾永堅指業績基數效應較大，而內地新能源汽車行業同樣面對巨大競爭，各大車企積極搶佔市佔率下，減價戰將難以避免。同時傳統車企加入新能源車市場，對「造車新勢力」的衝擊更大，毛利勢將受壓，故市場亦擔心理想業績未必能夠持續，目前業績對股價格而言仍只有沖喜作用。


　　不過他提到，技術上而言，若理想守住108元水平，完成建立平台，後市繼續於此水平有一定支持。

 

京東健康首季虧轉盈，股價今早最多升近6%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

理想汽車首季扭虧為盈，昨天股價急升後今早略為回調。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

普拉達首季多賺逾兩成，股價今早最多升4.5%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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