內地經濟數據遜預期中特估再回軟 券商唱好可趁機吸？

一眾「中特估」(中國特色估值體系)概念股上周由高位回調，至昨日(15日)午後傳出上交所將於明天(17日)召開專題座談會， 討論金融業估值提升，才借勢反彈，其中多隻內險股漲3至4%，內銀股亦普遍升2%，可惜內地今早(16日)公布包括工業增加值、固定資產投資和社會零售等「三頭馬車」數據全遜預期，令一眾「中特估」今日再度回軟。不過，有券商認為港股央國企估值較A股便宜，股息也較高，近期調整或帶來吸納機會。

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據報上交所明召開專題座談會 討論金融業估值提升



昨據《上證報》報道，由上交所主辦、工商銀行承辦的「滬市金融業專題座談會」將在明日召開。此次會議討論的重要內容為「在服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」，參會機構包括銀行、保險、基金和券商人士。

另官媒《中國證券報》早前引述分析人士認為，二季度上市公司業績增速有望較一季度明顯回升，同時當前A股市場整體估值水平仍處於歷史中低位，市場機會大於風險，「中國特色估值體系」行情將向縱深演繹。報道又提到，為進一步探索建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水平，上交所於上周四(11日)舉辦「發現央企投資價值，促進央企估值回歸」業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。





國泰君安：港股央國企較平股息較高 光大證券：可吼內銀內險電訊股

另方面，「中特估」概念股近日仍獲券商看好。光大證券國際產品開發及零售研究部指，自內地去年底提出「中國特色估值體系」概念後，「中字頭」國企股的股價明顯強勢，市場亦憧憬國企改革提速，將有利國企現金流及分紅比例上升，在該概念下，可以重點關注內銀、內險及中資電訊股，其中中國銀行(03988)、中國太保(02601)及中國聯通(00762)值得留意。



光大證券續指，內銀受惠內地經濟復甦，主要銀行的信用風險降低，經營業績迎來改善，雖然受內地多次下調利率影響，不過四大內銀今年首季盈利仍有輕微升幅，資產質素保持平穩，相信在更健康的資產負債表及較高的股息回報下，將為投資者帶來穩定的收益。另多隻內險股首季業績亮眼，整體保費收入及投資收益均見增長，新業務價值表現更超市場預期，同時保險負債端問題有緩解趨勢，因此板塊的修復行情有力延續。而在內地5G加大覆蓋及應用加速發展下，中資電訊股的成長具備確定性。

國泰君安指，近期A股「中特估」行情正火如荼，同時港股也有表現，但相對較溫和，部分投資者仍在猶豫並好奇為甚麼要去港股買「中特估」。事實上，港股央國企具備標的多樣性，很多傳統行業都有，且相對A股便宜，市帳率小於1的央國企比例較高，又具更高股息優勢，紅利稅也有吸引力，意味行情會更持久、空間更大。站在更長時間維度，依靠其攻守兼備並順應時代的特徵，「中特估」或將成為港股新「核心資產」。





黃瑋傑：料內銀調整後有力再試高位 中行3.2元可買入



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，「中特估」概念股股價剛見短期調整，其中內銀股升勢5月初才開始，應不會只有短暫上升，事實上內銀很少見短時間升幅那麼大，如建行(00939)由5月3日低位5.1元升至5月9日高位5.7元，升逾一成，出現調整正常，但內銀估值仍低，調整過後應有力上試甚至升破近期高位，首選中行，若回落至近20天線3.2元可買入。內險股則由4月初開始升了逾一個月，調整時間或比內銀長。

黃瑋傑又指，內地官方指「中特估」相關股份估值偏低，A股平均市盈率12至14倍，H股遠低於此水平。其實，國企央企一般資產實力較雄厚，之不過以往盈利能力可能不及民企，故估值一直偏低，理論上合理估值應升至A股平均估值水平。其中中移動(00941)2月中由57元升至5月初70元，已升了近3個月，一般上升時間愈長累積升幅愈大，需較長時間調整，幅度也較大，昨日一度跌穿50天線低見64.7元，RSI亦已跌至近40，但料仍有一定調整空間，於65元以下吸納較吸引。

內地「三頭馬車」數據全遜預期 國統局：經濟延續恢復態勢



值得留意，今早國家統計局公布4月份「三頭馬車」數據。4月全國規模以上工業增加值按年增長5.6%，較3月份加快1.7個百分點，且為去年9月以來最高增長速度，但遠遜市場預期10.9%的增幅。4月社會消費品零售總額按年增18.4%，增幅較3月份高7.8個百分點，但低於市場預期21%。首4個月全國固定資產投資按年增長4.7%，低於前值的5.1%，同樣遜於市場預期增長5.5%。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，4月份國民經濟延續恢復態勢，向好因素累積增多，但國際環境依然複雜嚴峻，國內需求仍顯不足，經濟回升內生動力還不強。

今日部分「中特估」概念股偏軟。內銀股方面，中行半日跌0.31%報3.27元；建行跌0.37%報5.37元；農行(01288)跌0.64%報3.11元，惟工行(01398)無升跌報4.42元。內險股方面，平保(02318)跌0.6%報57.7元；國壽(02628)跌1.84%報14.94元；太保(02601)跌0.6%報24.9元。至於中資電訊股，中移動跌0.61%報65.75元；中電信(00728)跌0.47%報4.25元；中聯通跌0.16%報6.23元。石油股則隨油價上升，中石油(00857)升1.11%報5.48元；中海油(00883)升0.62%報12.96元；中石化(00386)升0.97%報5.21元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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