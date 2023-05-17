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《午市前瞻》專家謂恒指繼續窄幅上落 百度宜候低買炒波幅

17/05/2023

　　恒生指數半日收報19867，跌110點或0.55%，主板成交424.41億元。恒生中國企業指數報6763，跌25點或0.38%。恒生科技指數報3954，跌4點或0.11%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及百度集團-SW(09888);騰訊控股收報347.4元，升2.6元或0.75%，成交32.16億元;阿里巴巴-SW收報86.95元，升1.2元或1.4%，成交13.88億元;百度集團-SW收報126.2元，升1.9元或1.53%，成交12.41億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及百度集團-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及百度集團-SW。

 

(百度網頁截圖)

 

溫鋼城：騰訊業績難以推升港股


　　恒指今日低開22點，報19956。內房股走勢繼續疲弱，碧桂園(02007)及碧桂園服務(06098)曾跌逾3%，鋰礦、煤炭等資源股亦受挫。可幸重磅科技股阿里巴巴、騰訊及美團(03690)沒有大幅波動，恒指早段大部分時間維持窄幅上落。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近期北水未有大水慢灌，港股已缺乏資金推動。他續指，京東(09618)及百度首季業績均勝於預期，惟相關消息未能刺激股價爆升，導致恒指近日走勢較平淡，即使騰訊今日公布的季績表現理想，相信都難以刺激港股大升。他預期，恒指本周會在19500至20300窄幅上落。


百度50天線料有較大阻力


　　百度公布截至今年3月底的第一季淨利潤58.25億人民幣，好過預期的賺27.88億人民幣，去年同期虧損8.85億人民幣；非通用會計準則下的純利達57億人民幣，好過預期的43.40億人民幣，按年增長約48%；經調整每股美國存託股基本盈利為16.1人民幣。


　　溫鋼城指，百度首季扭虧為盈，主要因為廣告收入及「文心一言」的推出，並估計集團第二季廣告收入不會太差，「文心一言」有望維持市場的主導地位。然而，他認為今次業績造好或因低基數效應，而股價今日高開3.78%後，升幅略為收窄，反映今次業績未能為市場帶來驚喜。


　　股價走勢方面，溫鋼城預料百度短期在50天線(目前為132元水平)出現阻力，再看近期偏低的成交額及資金流入狀況，股價缺乏進一步上升的動力，鑊氣未足。他建議無貨者可候至116元吸納，並在132元之間炒波幅。

 

百度首季賺58億人幣勝預期，股價最多升近4%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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