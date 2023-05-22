  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【內房攻防】越秀地產供股限期將至供得過？大行籲吸五國企內房

22/05/2023

　　越秀地產(00123)於4月20日宣布供股，引起市場極大迴響，股價在當日復牌後急跌11.63%，其後維持疲弱走勢。按照越秀地產公布的供股時間表，如果想供股的投資者，須於5月25日或之前繳付供股股款，6月2日公布供股結果。6月6日開始，投資者可買賣已繳足款項的供股股份。

 

(越秀地產網頁截圖)


　
越秀地產按9元100供30  所得淨額83億作投資


　　越秀地產早前宣布按100供30基準供股，認購價每股9元，較前收市價12.56元折讓約28.3%；所得淨額82.99億元，用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。


　　越秀地產亦與聯席包銷商就建議供股訂立包銷協議，聯席包銷商包括中信里昂證券、高盛亞洲、摩根士丹利亞洲、星展亞洲融資及中國國際金融香港證券。公司向聯席包銷商承諾，不會於供股股份上市90日內授出或出售任何購股權。大股東越秀現持約39.78%已發行股份，承諾悉數供股。


　　越秀地產其後公布，接獲持股19.9%的第二大股東廣州地鐵的全資附屬公司發出具不可撤回承諾，將悉數承購供股股份，並於截至5月29日全日收市為止，不會轉讓或以其他方式處置任何現有廣州地鐵股份，或就任何現有廣州地鐵股份，設立任何權利、權益、優先權或任何其他產權負擔。


曾以越秀房託基金單位實物分派方式  派特別股息


　　另外，越秀地產表示，早前以越秀房託(00405)基金單位的實物分派方式派發特別股息，考慮到預期將根據供股發行的供股股份總數，預期集團持有分派予合資格參與實物分派股東的基金單位總數將為約2.5億個基金單位。集團將於實物分派完成後，就集團持有分派予合資格參與實物分派股東的實際基金單位數目另行公告。


　　享有實物分派權利之股份於聯交所的最後買賣日期預期為今年6月7日，釐定股東參與實物分派資格的記錄日期為今年6月13日。假設供股完成及實物分派基金單位為上限數目，越秀地產所持股權由目前約42%，降至約36.83%。該集團預期實物分派不會對越秀房產基金的業務及經營產生任何重大負面影響。

 

4月銷售額133億人幣升6%


　　經營狀況方面，越秀地產公布，連同合營及聯營公司在內，4月銷售額133.1億人民幣，按年增長約6.3%，銷售面積約39.58萬平方米，升31.1%。該集團指，今年首4個月銷售額571.64億人民幣，按年增長約1.17倍，銷售面積約166.88萬平方米，升90%。累計合同銷售金額約佔今年年合同銷售目標1320億人民幣的43.3%。該集團指，4月收購3幅地皮，分別為2幅住宅及1幅商住用途，分佔27.73%至95%股權，實際權益的土地價款約21.2億人民幣。

　
花旗：越秀地產供股增購買機會

　
　　花旗在越秀地產公布供股消息後發表研究報告，預期公司的負債率將於今年12月下降12%至47%，公司將蓬勃發展，其資產負債表亦將溫和擴張，在長遠而言，越秀的盈利將能抵銷供股所帶來的稀釋，2023及2024財年的每股盈利預測分別稀釋14.5%及23.1%。


　　該行表示，供股將會增加公司的購買機會，有助增加公司的市場份額，保持其競爭力，其2023財年的銷售或超出其原先目標的6%，料其第二季的表現強勁以及來自今年新增土地的貢獻。


溫傑：越秀地產「港鐵模式」發展前景樂觀


　　今日《開市Good Morning》請來凱基亞洲投資策略部主管溫傑，他認為有央企背景的越秀地產，面臨的政策風險相對較低，集團母公司為廣州地鐵，未來在地鐵沿線及大灣區可發展「港鐵模式」，即是在鐵路站的上蓋興建樓房，藉此提高盈利能力，前景較樂觀。至於供股的問題，溫傑指越秀地產供股只用作進一步投資及併購，並非集團有重大財政困難而宣布供股。他續指，集團沒有一刀切批股，攤薄股東權益，今次投資者可選擇供不供股，做法較公平，投資者若看好集團未來發展，建議選擇供股。


　　部署方面，溫傑指越秀地產股價持續受壓，主要因為市況走勢偏弱，供股的消息亦讓不少以買股票來收息增值的投資者卻步。不過，隨住內地房企競爭性逐漸減少，集團亦不斷與其他房企合作發展，為長遠收益帶來幫助，持貨者無須急於離場。越秀地產今日收市升0.88%，報9.12元，該股成交約2196萬股，涉資2.00億元，盤中高見9.13元，最低見9.02元。

　

越秀地產自4月20日宣布以每股9元進行100供30後，股價持續跌至供股價才喘定。

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

摩通：長倉可操作中海外


　　越秀地產供股的消息固然震撼整個投資市場，而內房股今個月初的走勢同樣沒有起色。摩根大通發表研究報告指出，內房板塊於上周跑輸大市，並重申板塊料次季繼續跑輸大市，並維持低迷，除非出現預期之外的強勁政策放寬，或銷售及宏觀數據改善。不過，該行認為，5月市場銷售料按年仍錄增長，惟6月料轉跌，由於基數較高，基於短期缺乏正面催化劑，下一個潛在入市機會有待第三季。


　　摩通認為，近期國企內房股價主要受市場情緒影響，而非特定公司的基本面，加上市場份額繼續增加。因此建議趁低買入優質國企內房或物管股，如華潤置地(01109)、中海外(00688)、保利物業服務(06049)、中海物業(02669)和華潤萬象生活(01209)。


　　摩通亦稱，目前由於內房處於交易區間下限，建議耐心等待反彈，以短倉操作民企內房或不良的股票。現時短倉操作風險或太大，因難以把握潛在積極催化劑時機。


　　摩通認為，以相似風險水平的公司作配對交易(Pair Trade)，可能提供更好的風險回報，建議長倉操作中海外，短倉操作萬科(02202)(深:00002)。該行提到，自2023年第二季以來，中海外股價已下跌3%，而萬科H股則跌10%。


　　內房股今日普遍上升。龍湖(00960)升2.54%，報17.78元；潤地升0.47%，報32.25元；中海外跌0.33%，報17.88元；碧桂園(02007)升1.91%，報1.6元。物管股方面，華潤萬象生活跌0.81%，報36.7元；萬物雲(02602)升0.69%，報29.1元；碧桂園服務(06098)跌0.3%，報9.91元。

 

中國海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

華潤置地股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通市場組、採訪組　余穎恒整理

 

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

55.950

異動股

03690

美團－Ｗ

134.500

異動股

00719

山東新華製藥股份

6.910

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.050
  • 03690 美團－Ｗ
  • 134.800
  • 00719 山東新華製藥股份
  • 6.890
  • 02601 中國太保
  • 23.200
  • 01725 香港航天科技
  • 8.180
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 18.320
  • 目標︰$19.00
  • 00123 越秀地產
  • 9.090
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 7.860
  • 目標︰$9.00
  • 00179 德昌電機控股
  • 9.540
  • 目標︰$9.57
  • 06993 藍月亮集團
  • 4.530
  • 目標︰$5.10
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 340.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 83.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.050
  • 00001 長和
  • 48.300
  • 00005 滙豐控股
  • 59.950
報章貼士
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.050
  • 目標︰--
  • 01999 敏華控股
  • 5.490
  • 目標︰$6.80
  • 01883 中信國際電訊
  • 3.280
  • 目標︰$3.70
熱炒概念股
即時重點新聞

23/05/2023 10:02  【香港要聞】李家超嚴厲譴責破壞器官捐贈系統者，已要求警方跟進

23/05/2023 09:54  【香港要聞】李家超:明天及後天分別赴廣州及深圳推廣大灣區融合

23/05/2023 09:25  《異動股》快手高開逾3%，第一季經調整虧轉賺4200萬人幣

23/05/2023 09:22  恒指高開35點報19713，李寧升2%，騰訊漲1.5%

23/05/2023 09:09  美國第一公民銀行起訴滙豐，為竊商業機密招攬原矽谷銀行員工

23/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２１﹒６２億元，買騰訊沽盈富

23/05/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】快手首季虧損收窄，獲三行跟進，富瑞、滙證升目標

19/05/2023 17:40  《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀

23/05/2023 09:49  《財資快訊》美電漲報７﹒８２６４，隔夜拆息較上日急跌至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

5月共86個國產網絡遊戲獲批，騰訊、網易有份
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】投資者權衡債限問題，比特幣企穩27000美元附近
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》美光在華遭禁　LPR九個月不變　人民幣六個月新低
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

【FX MONDAY】徐茂洪：美國衰退縱難免 年內利率料不變
人氣文章

時事要聞

港大生研發電動Formula 7月征英國站賽 最高時速120公里
人氣文章

嘉‧點健康．利嘉敏

快活保養 | 患糖尿病命運可逆轉？穩定血糖8大方法︰停用這東西！邊種生果要多吃？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

隨安縵紐約，深入藝術家工作室、一探最具代表性的文藝地帶，定格這座城的魅力
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

「即使我們的感情變了，但我會繼續照顧她」出軌者口中的「責任」，是感情還是同情？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

H&M x Mugler聯名系列全球大賣，全因為BLACKPINK效應？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春夏曱甴入屋注意！必學4大滅絕家居「小強」大法：清走呢樣收納用品、用啤酒都得？
人氣文章
將性同愛分開！你接受到Open Relationship嗎？現今世代「先約炮後戀愛」好平常！仲會分享「賽後感」？交友App專家拆解！
人氣文章
消委會 | 鼻鼾聲過大可能是睡眠窒息症！嚴重仲會引致尿失禁、心臟衰竭？消委會接多宗睡眠呼吸機投訴
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2023 10:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2023 10:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2023 10:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2023 10:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事23/05/2023
5月共86個國產網絡遊戲獲批，騰訊、網易有份
人氣文章國際動態23/05/2023
麥卡錫:與拜登會談富有成效，但尚未達成債限協議
人氣文章財經熱話23/05/2023
【虛幣世界】投資者權衡債限問題，比特幣企穩27000美元附近
人氣文章中國故事22/05/2023
《神州經脈》美光在華遭禁　LPR九個月不變　人民幣六個月新低
人氣文章財經熱話22/05/2023
【內房攻防】越秀地產供股限期將至供得過？大行籲吸五國企內房
人氣文章香港要聞22/05/2023
劉宇隆:本港出現疫情「小波浪」，但料數字已到頂
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金