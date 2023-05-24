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【供與不股】越地跌穿供股價 有冇陰謀？大股東唔想小股民供股？

24/05/2023

　　越秀地產(00123)早前公布，建議按100供30基準供股，認購價每股9元，較上日收市價12.56元折讓約28.3%，所得淨額82.99億元，會用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。

 

(越秀地產網頁截圖)

 


　　早前，有不少分析員認為越秀地產供得過，有分析指，其供股所得資金除了提高集團的現金流，日後有任何收購更有助集團的盈利增長，前景仍然樂觀，持貨者可考慮供股。


　　另外，亦有分析認為對供股的看法不要太負面，並解釋越秀地產有此舉動，主要用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，股價亦累積了一定升幅，今次供股合理。


穿供股價  不供股現價買


　　但隨著越秀地產供股權於本周一(22日)最後買賣，參與供股之投資者需於明日(25日)收市前繳足供股所需款項，才可參與供股。


　　越秀地產宣布供股以來，股價反覆下跌，最新更跌穿供股價9元。越秀地產現價跌0.78%，報8.96元，該股成交約1163萬股，涉資1.04億元，盤中高見9元，盤中低見8.92元。


　　越秀地產跌穿供股價，是否有陰謀？大股東是否不想小股民參與供股？做法已相當明顯，若果幕後人士想小股民參與，一定會力頂供股價，冇可能跌穿9元，起碼明日收市前會力頂。


　　若果是小股民，建議現價買入，比參與供股更實際及靈活。例如，投資者若持有10萬股越秀地產，原本應供3萬股，則不妨現價買入3萬股，放棄供股。


　　越秀地產上一次供股融資還是在2014年。當時該公司供股集資淨額共約37.85億元，用於未來擴展業務及買地等。

 

越秀地產今早跌穿9元供股價。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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