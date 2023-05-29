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《午市前瞻》期結日前恒指沽壓沉重難升 美團弱勢現價不宜撈底

29/05/2023

　　恒生指數半日收報18697，跌49點或0.26%，主板成交588.71億元。恒生中國企業指數報6296，跌37點或0.59%。恒生科技指數報3675，跌15點或0.43%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988)；美團收報117.9元，跌8.1元或6.43%，成交65.41億元；騰訊控股收報318元，跌4.4元或1.36%，成交40.92億元；阿里巴巴-SW收報78.75元，升0.1元或0.13%，成交17.63億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴-SW。

 

美團正式進軍香港市場，提供外送服務。(網上截圖)



張智威：大戶傾向壓低期指結算


　　美國債務上限談判達成原則性協議，美股表現強勁，但港股持續弱勢。恒指今早高開後有沽壓，加上美團大跌拖累，恒指半日最多跌近百點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股已跑輸歐美股市，科網股沽壓沉重，反映大戶或傾向在明日期指結算日壓低指數結算，若有反彈最少亦要待期結過後。但他仍不看好後市會反彈，即使反彈亦難有太大升幅，恒指短期或先下試18300。


美團香港業務難賺錢


　　美團公布首季經調整溢利按年轉虧為盈賺54.91億人民幣，遠勝預期，而上年同期經調整虧損達35.86億人民幣。但股價今早平開後持續向下，半日反覆下挫，一度跌近8%。張智威指近期重磅科技股無論業績好壞，炒作氣氛減退後都會出現散水情況，故今日美團亦不例外。


　　目前美團已跌穿120元，加上近期以「KeeTa」品牌進軍香港市場，但張智威並不看好相關刺激作用，因美團在香港面對Foodpanda及戶戶送兩大強敵，要搶佔市場一席位必須展開銀彈攻勢，短期內難以賺錢甚至有可能要蝕錢，故難以對美團母企業績有幫肋。他不建議現價撈底美團，認為股價短期內將要下試去年10月低位112.8元。 

 

美團首季業績勝預期，惟股價今早曾急挫近8%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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