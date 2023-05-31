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香港電訊：外遊和訪港漫遊收入已回復至疫前六成及五成

31/05/2023

　　香港電訊(06823)周三（31日）舉行股東周年大會。執行主席李澤楷表示，通關後，流動電話漫遊服務生意額錄得顯著提升，外遊（Outbound）和訪港（Inbound）的漫遊收入分別回復至疫情前的六成和五成多水平，但仍未完全恢復。企業業務方面，由於集團擁有新的5G技術，通關後能協助企業在大灣區的發展和生意的需要。

 

（網上截圖）


　　有股東問到有線寬頻(01097)交還收費電視牌照，對集團的NowTV業務有否影響。李澤楷強調，NowTV絕對是香港電訊的主要業務，集團不會終止相關業務。NowTV在投資期至今，已搶佔本港收費電視市場最大的佔有率，隨著競爭對手退出市場以及旅遊業復甦，企業客戶如餐廳和酒店的生意有所增加，相信公司的市場份額能繼續上升。


　　被問到集團有否前往大灣區發展的計劃，李澤楷指出，國內電訊業務由三家國營電訊商所壟斷，當中包括股東之一的中國聯通(00762)，因此公司不能在國內營運核心電訊業務，但可為香港企業提供科技和數碼轉型方案，並一站式服務客戶位於國內的分公司，相關業務現時已初步取得良好發展，但暫時尚未佔集團總收入的大數字。

 

電盈李澤楷：可持續和穩定派息政策為董事會共識

 

　　電訊盈科(00008)周三舉行股東周年大會。有股東問到集團今年會否延續去年派發全數香港電訊股息的做法，主席李澤楷表示，集團不能預測未來派息數目，但強調可持續和穩定派息政策為董事會的共識，加上香港電訊生意穩中求進，在疫情期間業績也較穩健。對於來年派息，他向股東直言「你們可以放心！」。

 

NowTV和區域性OTT業務具協同效應

 

　　另有股東關注現時免費電視市場競爭激烈，李澤楷指出，除了現時本港數個免費電視台，各方的電子平台對免費電視業務也造成競爭，但集團的優勢在於NowTV和區域性OTT業務比其他的競爭者更具協同效應，而OTT業務首次於2022年度錄得EBITDA正數，在相同的成本下可向觀眾給予更多和精彩的內容。此外，電子廣告方面增長勢頭也不錯，因此認為免費電視前景光明。

 

電盈AI發展以支援企業為重心 B2C暫未有發展概念

 

　　被問到電盈在人工智能（AI）方面的發展，李澤楷透露，集團在一年多前已在美國進行AI方面的風險投資，但受限於中美關係限制，集團暫時未能派遣董事到對方的董事局，該公司主力發展能源、航空等工業AI，在自動駕駛、節省成本和能源方面具有先進技術。他指出，集團的AI範疇主要以支援企業為重心，B2C則暫時未有發展概念。

 

　　署理董事總經理許漢卿指出，集團運用AI技術為不同垂業行業提供數碼轉型、雲端、網絡安全、能源管理等服務，行業如醫療、建造、物管、零售等都可利用AI自動化流程，和處理客戶服務和提升管理效率，強調集團在2B方面已進行多方面的部署。

 

　　李澤楷指出，個人流動電訊業務年初以今取得好成績，境外和境內的漫遊收益分別回復至疫情前的六成多和五成多水平，5G後付用戶佔比達34%。企業業務方面，集團繼續透過雲端和人工智能解決方案，支援企業加快數碼轉型和進軍大灣區，同時將5G解決方案延伸至智慧校園和智慧物業。他續指，香港電訊的穩健表現和新媒體業務的增長，為電訊盈科提供支持，集團將謹慎應對香港的經濟復甦。

 

　　李澤楷周三以視像形式出席電訊盈科和香港電訊的股東大會，他稱原本希望現場出席，但今早謹慎起見進行了新冠病毒快測，結果呈陽性，為保障股東健康，因此決定以視像形式出席並主持會議。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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